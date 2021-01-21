ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان أبيض.. سارة الشامي تستعرض أناقتها في حفل عيد ميلادها

الخميس 21/يناير/2021 - 11:21 ص
سارة الشامي
سارة الشامي
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة سارة الشامي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

تألقت سارة الشامي في الصور بإطلالة أنيقة من اختيار الإستايلست ريهام عيسي، حيث ارتدت فستان طويل وذو أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

اقرا إيضا..

تزينت سارة الشامي ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة الشامي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل لبني فريد مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبيض x أبيض.. ريهام سعيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بفستان أبيض.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بالجلد الأسود.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بجمبسوت أنيق .. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان أحمر.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بإكسسوارات لافتة.. جوهرة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

ترشيحاتنا

ظاهرة فلكية جديدة نشهدها في سماء القاهرة.. اليوم

انهيار الدولار.. العملة الأمريكية تتراجع لأدني مستوي خلال أسبوعين

السر وراء تقليص اتحاد الكرة عقوبة محمد الشناوى لمباراة واحدة

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

أحمد شوبير يكشف قيمة فسخ تعاقد النادي الأهلي وجيرالدو

مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم الخميس بكأس العالم لليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور