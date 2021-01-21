بفستان أبيض.. سارة الشامي تستعرض أناقتها في حفل عيد ميلادها

تألقت سارة الشامي في الصور بإطلالة أنيقة من اختيار الإستايلست ريهام عيسي، حيث ارتدت فستان طويل وذو أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.





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تزينت سارة الشامي ببعض الإكسسوارات العصرية و البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة الشامي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل لبني فريد مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.



