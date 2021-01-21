للمرة الثانية خلال 4 أيام.. العثور على جثة شاب مشنوق بمطروح

للمرة الثانية خلال 4 أيام، شهدت مدينة مرسى مطروح، انتحار شاب في العقد الثاني من عمره يعمل بإحدى شركات البترول.





تلقي قسم شرطة مرسي بلاغا بالعثور علي جثة هامدة لشاب يدعي "رمضان .ا" (29 سنة ) ويعمل بإحدى شركات البترول، ادعاء الانتحار شنقًا، وتم نقلة لمستشفى مرسي مطروح العام.





وتبين وجود آثار سحجات حول الرقبة نتيجة الانتحار شنقا بمسكنه فى ظروف غامضة.





وتم تحرير محضر بالواقعة والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.





يذكر أنه تم منذ 4 أيام، انتحار شاب في منطقة علم الروم بمدينة مرسي مطروح في ظروف غامضة.





وأشارت التحريات المبدئية ان سبب الوفاه قيام المجنى عليه فارس.ص 32 سنة بمنطقة مينا حشيش بعلم الروم بمدينة مرسى بشنق نفسه وبه سحجات على الرقبة، إدعاء شنق نفسه في ظروف غامضة.





وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة الى مستشفي مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.



