عبد المنعم سعيد: حفل تنصيب بايدن يعتبر مشهدا في أحد الأفلام الأمريكية





وأشار إلى أن بايدن قدم حزما من القوانين الخاصة بـ كورونا والبنية الأساسية، وتلك الحزم لن يكون هناك اعتراض عليها، معقبا: سيكون هناك اعتراض على حزم الإنعاش الاقتصادي الذي يقدمها بايدن للشعب الأمريكي.

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن القضية الأمريكية الخاصة بمصير الولايات المتحدة لم ينتهي بعد، معقبا: حفل تنصيب الرئيس بايدن، يعد وكأنه مشهد في أحد الأفلام الأمريكي.وتابع "سعيد" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أمس خلال تنصيب بايدن كنا ننتظر جميعا مشهد اغتيال بايدن، معقبا: كنا بنقول هل في رصاصة هتطلع ولا لا".وأضاف، أـتوقع أن هناك اتصالات بين الحكماء في أمريكا لاحتواء الأزمة بين بايدن وترامب، منوها إلى أن ترامب لن يختفي من الأجواء الأمريكية.وفي نفس السياق، أوضح عبد المنعم سعيد: الصين الآن أصبحت تحتكر العديد من الأمور داخل أمريكا، مشددا على أن بايدن يعتمد في حكمه على الوحدة، كما أنه مدرك أن استمرار الانقسام الأمريكي سيؤدي إلى إضعاف الولايات المتحدة داخليا وخارجيا.