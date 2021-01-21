أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا بخصوص لقاح كورونا.. ومشادة بين ضيوفه على الهواء

تناولت برامج التوك شو، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ابرزها تصريح الإعلامي أحمد موسى بخصوص استقبال مصر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، و المشادة التى حدثت بين ضيوفه على الهواء أثناء الحديث عما يحدث فى أمريكا وتنصيب جو بايدن و رسالة ترامب الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض، نرصدها لكم خلال التقرير التالي..





نشبت مشادة كلامية على الهواء بين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي"، و الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، أثناء الحديث عما يتم فى أمريكا و تنصيب الرئيس الأمريكى بايدن.





وقام عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي، بسب الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وقال إن ترامب شخص معتوه، وأن الفترة الماضية اتخذ قرارات تسببت فى حدوث مشكلات بأمريكا.









قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال الأيام المقبلة سيتم استقبال الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا "سينو فارم"، والمقدرة بـ 100 ألف جرعة.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم البدء فى تطعيم الأطقم الطبية، موضحًا أن كل شخص سيحصل على جرعتين.





ولفت أحمد موسى، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتوفير اللقاحات للمصريين لمواجهة كورونا، وأن هناك مساهمات كبير من الشركات ورجال الأعمال لتوفير اللقاحات للفئات غير القادرة عن طريق صندوق تحيا مصر.





قال الدكتور سامي سليم، عضو مجلس النواب، إن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم تواجد اليوم بمجلس النواب لتوضيح ما قام به خلال الفترة الماضية، ورد على سؤال لأحد النواب حول قيام الوزارة بالإعلان عن مسابقة للمعلمين فى 2019 ثم إلغائها رغم وجود عجز فى معظم المدارس والقطاعات الخاصة بالتعليم، حيث أكد الوزير أنه بالفعل تم إلغاؤها لعدم توافر الاعتماد المالي.





وأضاف سامي سليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن النواب تحدثوا مع الوزير أيضًا عن مشكلات التابلت وعدم توافر شبكات الانترنت فى القري ، وهو ما يؤثر على مستقبل الطلاب.



