أخبار التوك شو.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا بخصوص لقاح كورونا.. ومشادة بين ضيوفه على الهواء

تناولت برامج التوك شو، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ابرزها تصريح الإعلامي أحمد موسى بخصوص استقبال مصر الجرعة الثانية من لقاح كورونا، و المشادة التى حدثت بين ضيوفه على الهواء أثناء الحديث عما يحدث فى أمريكا وتنصيب جو بايدن و رسالة ترامب الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض، نرصدها لكم خلال التقرير التالي..
نشبت مشادة كلامية على الهواء بين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي"، و الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، أثناء الحديث عما يتم فى أمريكا و تنصيب الرئيس الأمريكى بايدن.
وقام عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي، بسب الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وقال إن ترامب شخص معتوه، وأن الفترة الماضية اتخذ قرارات تسببت فى حدوث مشكلات بأمريكا.
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال الأيام المقبلة سيتم استقبال الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا "سينو فارم"، والمقدرة بـ 100 ألف جرعة.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم البدء فى تطعيم الأطقم الطبية، موضحًا أن كل شخص سيحصل على جرعتين.
ولفت أحمد موسى، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتوفير اللقاحات للمصريين لمواجهة كورونا، وأن هناك مساهمات كبير من الشركات ورجال الأعمال لتوفير اللقاحات للفئات غير القادرة عن طريق صندوق تحيا مصر.
قال الدكتور سامي سليم، عضو مجلس النواب، إن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم تواجد اليوم بمجلس النواب لتوضيح ما قام به خلال الفترة الماضية، ورد على سؤال لأحد النواب حول قيام الوزارة بالإعلان عن مسابقة للمعلمين فى 2019 ثم إلغائها رغم وجود عجز فى معظم المدارس والقطاعات الخاصة بالتعليم، حيث أكد الوزير أنه بالفعل تم إلغاؤها لعدم توافر الاعتماد المالي.
وأضاف سامي سليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن النواب تحدثوا مع الوزير أيضًا عن مشكلات التابلت وعدم توافر شبكات الانترنت فى القري ، وهو ما يؤثر على مستقبل الطلاب.
عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخصوص الفن، بعد أن أخطأ أحد النواب فى القوى الناعمة "الفن المصري".
ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للفنانين والمثقفين المصريين لما قدموه لمصر، مؤكدا أنهم القوى الناعمة التى قدمت لنا وستقدم الكثير والكثير من الأعمال التاريخية والخالدة.
تقدم الإعلامي أحمد موسى لـ مشاهديه بالاعتذار على الهواء بعد أن قام أحد ضيوفه بـ سب الآخر، ووجه له شتائم على الهواء.
وقال أحمد موسى، : " انا بعتذر للجمهور عما حدث واستكمل حلقته".
ونشبت مشادة كلامية على الهواء بين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي"، و الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، أثناء الحديث عما يتم فى أمريكا و تنصيب الرئيس الأمريكى بايدن.
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "أعدكم أن أكون رئيسا لجميع الأمريكيين"، مضيفا: "قدمت في فترة صعبة من قساوة فيروس كورونا؛ لذا لا بد من مواجهة الجائحة كأمة واحدة".
وأضاف بايدن خلال خطابه الذي ألقاه بحفل تنصيبه أنني أتعهد بحماية الدستور الامريكي مقدما الوعد بأنه سنتخطى هذا معا وكل زملائي الذين خدمت معهم بمجلس الشيوخ.
القى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم
والتعليم الفني، بيانًا أمام مجلس النواب، اليوم، الأربعاء، عرض خلاله حجم الإنجازات والموقف التنفيذي لخطة الوزارة، إضافة إلى الخطط المستقبلية.
وتحدث "شوقي" عن نظام الثانوية العامة
الجديد، مؤكدًا أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر نظام عادل.
قال وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة إننا قد تختلف مفاهيمنا السياسية أو الدينية وإنما يجمعنا في النهاية رابط واحد وهو حب الوطن ومصلحته".
وأعلن "جمعة" خلال مداخلة هاتفية مع محمد دسوقي رشدي لبرنامج «كلمة واحدة» إن الدولة مهتمة بقضية بناء الوعي وأكد أنه لا توجد مؤسسه واحده قادره على اكتمال فكرة بناء الوعي لكن نحتاج إلي الجانب التربوي والثقافي والإعلامي والديني .
قالت آمال بسيوني، والده طفلة الدقهلية، إنها تزوجت في الـ17 من عمرها، معقبة: دى الطريقة في بلدنا أن البنات تتجوز وهما صغيرين..بس مشكلتي دي هتعلمهم إن اللي بيعملوه ده غلط".
وأوضحت "بسيوني" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "والد الطفلة يحاول تجريدي من كافة حقوقي وممتلكاتي"، مشيرة إلى أنه كان يتهمها باتهامات مختلفة، ومن ثم يعود ويترجاها للصلح مرة أخرى.
أذاعت فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجل منذ قليل أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد أعرب عن أمله أن يعمل بايدن لمجتمع تسوده العدالة الحقيقية والحرية واحترام الحقوق وكرامة الإنسان.
أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
علّق مجدي أبو المجد المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، على فوز منتخب مصر
على منتخب الاتحاد الروسي في مونديال اليد اليوم.
وقال مجدي أبو المجد في مداخلة هاتفية بالإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، إنه كان لدينا مشكلة في فترة الاعداد الدولي وخضنا مباراتين فقط في مباريات الاعداد الدولي.
الرحمة مطلوبة| ريهام سعيد تعلق على صور تورتة نادي الجزيرة..شاهد
قام الرئيس الأمريكى جو بايدن بلقطة رومانسية أمام البيت الأبيض، حيث قام باحتضان زوجته السيدة الأولى لـ أمريكا قبل دخول البيت.
وقال الإعلامي أحمد موسى، إن عائلة الرئيس الأمريكى جو بايدن تسير خلفه أثناء ذهابه لـ البيت الأبيض، بعد تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.
علقت الإعلامية ريهام سعيد على صور التورتة الجنسية في نادي الجزيرة، قائلة:" هناك فرق بين الخطأ والخطيئة وفي النهاية ربنا بيحاسب الجميع على الخطأ".
وقالت ريهام سعيد في برنامجها " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، :" ما حدث أمر غير مقبول وخطأ كبير".