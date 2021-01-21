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محمد كمال: هناك رغبة في "تجريس" ترامب سياسيا لمنعه من الترشح مجددا

الخميس 21/يناير/2021 - 02:02 ص
ترامب
ترامب
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إسراء صبري
قال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن احتفالية تنصيب بايدن أمس أظهرت حالة الإنقسام المتواجدة داخل أمريكا، لافتا إلى أن ترامب يقصد من عودته للحكم مرة أخرى، عدد الأصوات التي حصل عليها خلال فترة الانتخابات.

وتابع "كمال" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: أتوقع أن يظل ترامب رمزا للجمهوريين إذا لم تظهر قيادة كاريزمية في الحزب الجمهوري، لافتا إلى أن بايدن اختار مجموعة عمل على درجة كبيرة من الكفاءة والخبرة.

وأكمل: وزير خارجية أمريكا الجديد و مستشار الأمن القومي يعتبران جزء من عائلة بايدن، منوها إلى أن  هناك رغبة في "تجريس" ترامب سياسيا لمنعه من الترشح للرئاسة مجددا

ولفت إلى أنه من الممكن لمجلس الشيوخ الحكم على تامب بعدم ممارسته للسياسة مرة أخرى.

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