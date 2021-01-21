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توك شو

كورونا "المتحور" يصل إلى الكويت.. شاهد

الخميس 21/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "سكاي نيوز" تقريرا يفيد بدخول السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى الكويت، وذلك عن طريق بريطانيا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، رصد إصابة مواطنتين بفيروس كورونا المتحور، لتصبح الكويت رابع دولة خليجية يصل إليها هذا النوع الجديد من الفيروس التاجي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، د. عبد الله السند، إنه تم تشخيص مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأوضح أن نتائج فحص "خلو من كورونا" للمواطنتين من دولة الإقلاع كانت سليمة، لكن الفحص الذي أجري بمطار الكويت عند الوصول أثبت إصابتهما بالفيروس.

وأشار إلى أنه جرى تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقًا للبروتوكولات المعتمدة، موضحًا أن فحص التخطيط الجيني أثبت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس.

وبذلك أصبحت الكويت رابعة دولة خليجية تسجل إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد؛ بعد الإمارات وعُمان والسعودية.

وفي 14 ديسمبر الماضي، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكًا.

وقبل أيام، أكدت منظمة الصحة العالمية أن النسخة المتحورة التي عثر عليها في بريطانيا منتشرة اليوم في 50 بلدًا حول العالم.
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