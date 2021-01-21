خالص التعازي.. مي كساب تعزى راشد الماجد في وفاة والده

وقالت مي: "خالص التعازي في وفاه والده الأخ والصديق راشد الماجد نسألكم الفاتحة والدعاء إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله".

أعلنت النجمة أصالة وفاة والدة الفنان السعودي راشد الماجد اليوم الأربعاء منذ دقائق.





وكتبت أصالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدّم بخالص عزائي لأخي والصّديق الغالي راشد الماجد بوفاة والدته رحمها الله وغفر لها وأسكنها جنّته .. ولكمّ الصّبر والسّلوان ورحمة يمسح الله بها على قلوب أحبّته".





من جهة أخرى، قرّر المطرب راشد الماجد طرح أغنية جديدة بعنوان "سلامتك" عبر قناته على موقع "يوتيوب" خلال الأيام القليلة المقبلة.



