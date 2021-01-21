حسام الزناتي: انتمائي الوحيد لـ الجونة وكنت حياديا خلال فترة تواجدي في الجبلاية

أكد حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق والمدير الرياضي بنادي الجونة، على عدم انتمائه لأى فريق من القطبين، مؤكدا تشجيعه لفريق الجونة منذ ظهوره على الساحة الرياضية .





وقال "الزناتي" في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "لم يتسرب لي الشك بنسبة 1% أن الموسم الماضي لن يكتمل بسبب ضغط المباريات، كنت متأكدًا من قدرتنا على استكماله، الشك تسرب إليّ وقت التوقف بسبب كورونا فقط بأن الموسم سيلغى بالكامل، ولكن الأمور اتضحت بعد قرار رئيس الوزراء بعودة النشاط ولم أقلق".





وأضاف: "العمل في نادي الجونة أصعب بكثير من اتحاد الكرة، في الجونة أنتظر نتيجة غير مضمونة، فهناك ضغط نفسي ومسؤول عن مشروع كامل والنتائج والمصاريف والضغط أكبر بكثير".





وتابع: "اللجنة الخماسية لم تتدخل على الإطلاق في عمل لجنة المسابقات والانضباط، محمد فضل هو الذي رشحني للعمل في اتحاد الكرة، وكان يعلم بالعقوبات من صفحة اتحاد الكرة، سواء عقوبة تخص الأهلي أو الزمالك أو ناد آخر".





وتحدث حسام الزناتي عن انتمائه لنادي الزمالك: "منذ أول يوم عمل في المجال الرياضي لا يوجد لي انتماء، وأعتبر نفسي ابن نادي الجونة وبالفعل أنا مشجع للجونة وهذا ليس كلام تجاري، لا أشجع الأهلي أو الزمالك، وأثناء تواجدي في اتحاد الكرة كنت حياديًا، واجتهد لمصلحة المكان المتواجد فيه، وعلاقتنا بالأهلي جيدة مثل الزمالك وبيراميدز".



