لا أثر له.. مبروك عطية: «زواج التجربة» مكنش موجود حتى في الجاهلية

وتابع عطية خلال حواره مع "أم بى سى مصر" قائلا:" لعلى أنبه هنا أن من اطلق عليه زواج التجربة لم يقصد المعنى الشائع وهو" جرب الزواج، نجحت كمل ما نجحتش طلق".

وكان أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء أن فكرة زواج التجربة تعد استهتار واستهزاء بشئ مقدس مؤكد أنه يقوم باستغلال الزواج من أجل تحقيق شهرة.





وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن مسمى زواج التجربة مخالف للقيم مشيرا إلى أنه يعد استهتار بشئ مقدس مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج ميثاق غليظ ولا بد أن يحترم.





وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء أن زواج التجربة يعد تلاعب بهذا الميثاق الغليظ مؤكدا أن بعض الشروط لزواج التجربة يعد مخالف للشريعة الاسلامية .



