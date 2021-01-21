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ديني

لا أثر له.. مبروك عطية: «زواج التجربة» مكنش موجود حتى في الجاهلية

الخميس 21/يناير/2021 - 03:41 ص
صدى البلد
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القسم الدينى
قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، كلمة "زواج التجربة" لأ أثر ولا وجود لها حتى فى "ايام الجاهلية" قديما.

وتابع عطية خلال حواره مع "أم بى سى مصر" قائلا:" لعلى أنبه هنا أن من اطلق عليه زواج التجربة لم يقصد المعنى الشائع وهو" جرب الزواج، نجحت كمل ما نجحتش طلق".

وكان أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء أن فكرة زواج التجربة تعد استهتار واستهزاء بشئ مقدس  مؤكد أنه يقوم باستغلال الزواج من أجل تحقيق شهرة.

وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن مسمى زواج التجربة مخالف للقيم مشيرا إلى أنه يعد استهتار بشئ مقدس مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج ميثاق غليظ ولا بد أن يحترم.

وتابع   أمين الفتوى بدار الافتاء أن زواج التجربة يعد تلاعب بهذا الميثاق الغليظ مؤكدا أن بعض الشروط لزواج التجربة يعد مخالف للشريعة الاسلامية .

وأشار عمران إلى أن زواج التجربة لا ينظر إليه شرعا وقانونا مؤكدا أن هناك جهات تعمل على حل مشاكل الطلاق ولا بد من استشارة المتخصصين سواء في الشريعة أو علماء النفس.
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