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مرأة

الأغنى بالحديد.. فواكه تحارب فقر الدم

الخميس 21/يناير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

يحدث فقر الدم عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة أو الهيموجلوبين وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم وتعد أبرز أسباب الإصابة بفقر الدم: سوء التغذية  وغزارة الدورة الشهرية.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أعراض فقر الدم  الشائعة هي الشعور بالتعب والضعف والجلد الشاحب وعدم انتظام ضربات القلب والشعور بضيق التنفس وآلام الصدر وبرودة اليدين والقدمين والصداع. 
 
في معظم الحالات ، تكون أعراض فقر الدم غير ملحوظة ويمكن أن تتفاقم مع تفاقم الحالة، إذا لم يتم علاج فقر الدم في الوقت المناسب ، يمكن أن يؤدي إلى إجهاد شديد ومضاعفات الحمل ومشاكل في القلب وحتى الموت

إليك  أطعمه يمكن أن تمنع ظهور فقر الدم: 

بقول غنية بالحديد

أغنى البقول  بالحديد  الفول والعدس والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفواكه المجففة.

الأطعمة الغنية بفالولات

مثل الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والبازلاء والفاصوليا والفول السوداني وما إلى ذلك.

الاطعمة التى تحتوى على فيتامين ج

مثل الفواكه الحمضية والعصائر والفلفل والبروكلي والطماطم والبطيخ والفراولة.

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12

مثل اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب ومنتجات الصويا المدعمة

فاكهة غنية بالحديد

1. الرمان:

يعتبر الرمان من أفضل الفواكه فهو غني بالحديد والفيتامينات A و C و E فهو  يعزز محتوى الحديد في الجسم .
 
2. الموز:

يعتبر الموز خيارًا جيدًا بشكل يحفز إنتاج الهيموجلوبين في الدم فهو أيضًا مصدر جيد لحمض الفوليك وهو فيتامين ب المركب .
 
3. التفاح:

لا عجب أن يقولوا "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب" ؛ لديها العديد من الخصائص المعززة للصحة. يعتبر التفاح مصدرًا غنيًا للحديد مع العديد

فواكه تزيد الدم:

من الفواكه الأخرى التى تزيد الدم وتحارب فقر الدم

- الخوخ:

يأتي مليئًا بفيتامين C والحديد وهو المفتاح لتعزيز الهيموجلوبين ويعتبر مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم
 
- البرتقال :

غنى بفيتامين سي يجب تناول ما لا يقل عن برتقالة واحدة كل يوم من أجل الحصول على النتائج المرجوة.

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