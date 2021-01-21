الأغنى بالحديد.. فواكه تحارب فقر الدم

الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12

مثل اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب ومنتجات الصويا المدعمة



فاكهة غنية بالحديد





1. الرمان:



يعتبر الرمان من أفضل الفواكه فهو غني بالحديد والفيتامينات A و C و E فهو يعزز محتوى الحديد في الجسم .



2. الموز:





يعتبر الموز خيارًا جيدًا بشكل يحفز إنتاج الهيموجلوبين في الدم فهو أيضًا مصدر جيد لحمض الفوليك وهو فيتامين ب المركب .



3. التفاح:





لا عجب أن يقولوا "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب" ؛ لديها العديد من الخصائص المعززة للصحة. يعتبر التفاح مصدرًا غنيًا للحديد مع العديد





فواكه تزيد الدم:





من الفواكه الأخرى التى تزيد الدم وتحارب فقر الدم





- الخوخ:





يأتي مليئًا بفيتامين C والحديد وهو المفتاح لتعزيز الهيموجلوبين ويعتبر مصدرًا غنيًا للمغنيسيوم



- البرتقال :







غنى بفيتامين سي يجب تناول ما لا يقل عن برتقالة واحدة كل يوم من أجل الحصول على النتائج المرجوة.

