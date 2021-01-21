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أخبار العالم

أول اتصال هاتفي لـ بايدن بزعيم دولة عقب التنصيب

الخميس 21/يناير/2021 - 03:06 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس، عن أول مكالمة سيجريها جو بايدن، الرئيس الأمريكي الجديد مع رئيس وزراء دولة أخرى. 

وذكرت بيسكي أن أول مكالمة هاتفية سيجريها بايدن، عقب التنصيب، ستكون مع رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، وذلك يوم الجمعة.

وفي أول خطأ لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن ، قام أعضاء الإدارة بإضافة صور على موقع "تويتر" للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ليكونا تحت تمثيل السفير الأمريكي لدى إسرائيل، لكنها تداركت الخطأ ، ومسحت الصور بشكل سريع قبل أن يلاحظ أحد.

ولكن الخطأ لم يمر مرور الكرام، وتمكن من توثيقه عدد من الناشطين، حيث التقطوا صور للتعريف الجديد على الحساب والذي قال "السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والضفة الغربية وغزة".

وكان تدارك الإدارة الأمريكية للخطأ بأن تراجعت عنه وأعادت  تعريف السفير بالقول: "سفير أمريكا لدى إسرائيل".

وتعهد الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن عقب أدائه اليمين الدستورية بتركيز جهوده على محاربة الخلافات القائمة داخل بلاده.

وقال بايدن: لا نحتفل اليوم بفوز مرشح في الانتخابات بل بسيادة الديمقراطية وتم الإصغاء إلى إرادة الشعب. أدعو الأمريكيين إلى الوحدة في وجه التحديات المشتركة ومنها الجائحة والتطرف.

وأضاف  بايدن: يتعين علينا مواجهة صعود دعاة تفوق العرق الأبيض والإرهاب المحلي، حيث أننا نمر بمرحلة حرجة والوحدة هي السبيل للمضي قدما.
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