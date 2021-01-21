ألعاب نارية وهتافات.. قرية كامالا هاريس الهندية تحتفل بتنصيبها.. صور

بينما كانت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، تؤدي اليمين الدستورية في الكونجرس الأمريكي، كانت هناك قرية صغيرة في الهند، يحتفل رجالها ونساءها بتولي ابنتهم هذا المنصب الرفيع في البيت الأبيض.





كامالا هاريس، ابنة المهاجرة الهندية، حيث ولد جدها لأمها في قرية على بعد حوالي 215 ميلا من لاية تاميل نادو، جنوب الهند، منذ 100 عاما.





ولذلك خرج رجال ونساء القرية للإحتفال لتولي ابنتهم منصب نائب الرئيس الأمريكي، حيث الرجال بالسراويل البيضاء، والنساء بالساري اللامع، ليشاهدوا حفل التنصيب على الهواء مباشرة.





وهتف الجميع في القرية، تحيا كامالا، وهم يحملون صورا لها، وأطلقوا الألعاب النارية، أثناء أداءها القسم الدستوري في الكونجرس الأمريكي.



