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فن

تبدل من الحنية إلى القسوة.. إيناس مكي تكشف تفاصيل زواجها وانفصالها في 6 أشهر.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 04:17 ص
ايناس مكى
ايناس مكى
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة إيناس مكي، عن تفاصيل زواجها وانفصالها في ستة أشهر على الرغم من أن زواجها كانت بعد قصة حب قوية. 

وقالت ايناس مكى اثناء لقائها في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا": "تزوجت فى 2005 بعد دخولي الفن وبعد مرور ستة اشهر فقط طلبت الطلاق  والذى تحقق فى هدوء تام". 

وأضافت إيناس: "عشت قصة حب قوية مع زوجى قبل الزواج فكانت هناك حالة من الود والرقة والحنية ولكن بتدل الحال تماما بعد الزواج حيث اصبح هناك نوعا من الحدة والقسوة فى الرد والتفاعل بيننا". 

وأوضحت إيناس مكي أن زواجي وصل لمرحلة شديدة من الشد العصبي فطلبت منه الانفصال، وأخبرته أن بإمكانه استرداد كل ما فعله كزوج من أجلى حتى تحررت من ذلك الشد الذى لم اعد اتحمله، وعندما واجهته بهذا الكلام عاد لطيفا كما في السابق وهو امر استفزني اكثر. 
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