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حوادث

مصرع طفل صدمته سيارة أجرة أثناء لعبه أمام منزله في سوهاج

الخميس 21/يناير/2021 - 09:06 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقي طفل مصرعه إثر إصطدام سيارة أجرة به أثناء لهوه أمام منزله بناحية الشيخ حمد بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام مفادها وصول الطفل "يوسف. ح. ا"، ٣ سنوات، ويقيم بناحية الشيخ حمد دائرة المركز، جثة هامدة، ادعاء حادث سير.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق والدته تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة المدعو"عثمان. خ"، ٥٥ عامًا، ويقيم بناحية ونينة الشرقية، احتلت عجلة القيادة بيده ما أدى إلى اصطدامه بالمذكور، واحداث اصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة؛ ما أدى إلى وفاته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


كما لقي طفل مصرعه غرقًا إثر سقوطه في مسقى مائي أثناء لهوه أمام منزله بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "سيف يوسف"، عامين، ويقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة المركز، جثة هامدة إدعاء غرق.

وبالإنتقال والفحص وسؤال والده المدعو "يوسف. ع. ز"، 33 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية،
قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل انزلقت قدماه وسقط داخل مسقى مائي ما نتج عنه غرقه ووفاته، ولم يتهم أحدًا في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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