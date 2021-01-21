مصر ترحب بالاتفاق بين الأطراف الليبية.. وبايدن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مصر تسجل 51 حالة وفاة و789 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرئيس الجزائري يجري عملية جراحية ناجحة بألمانيا

السعودية: ندفع باتجاه دعم الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا

الإمارات تبرم صفقة لشراء 50 مقاتلة "إف-35" و18 طائرة مسيرة

بايدن يوقع سلسلة مراسيم من بينها العودة لاتفاق باريس المناخي





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الجريدة" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 51 حالة وفاة و789 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 124605 حالة.





وذكرت "الوطن" أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا رحبت فيه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة في إطار المسار الدستوري، مشيرةً إلى إنها تثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن الرئيس عبد المجيد تبون خضع لعملية ناجحة في القدم بألمانيا، لافتة إلى أنه سيعود إلى الجزائر في الأيام القادمة حال حصوله على موافقة الطاقم الطبي.





وقالت "الراي" إن 43 مهاجرا على الأقل من إفريقيا غرقوا قبالة ساحل ليبيا وتم إنقاذ عشرة آخرين في أول حادث غرق سفينة بالبحر المتوسط هذا العام.





وأشارت "القبس" إلى أن مجلس الوزراء السعودي أكد أن الرياض تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في اليمن وسوريا وليبيا.





وذكرت "الوطن" أن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة "إف-35" مقاتلة وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة مسلحة.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن جو بايدن أدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، ونقلت عنه قوله خلال مراسم تنصيبه: ""نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".





وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين"



