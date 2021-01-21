ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالترويج لبيع طفلتيهما عبر السوشيال ميديا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالترويج عن بيع طفلتيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





كانت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قد أكدت قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن رغبتها في التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادي والتواصل مع عملائها من راغبي تبنى الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية، ومن من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها وتبين أنهما (سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا، زوجها – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).





وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطهما ونجلتهما "الطفلة"، حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادي بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، كما تم ضبط مع المتهمة (هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك – واتساب" الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها).





وبمواجهتهما، أقرا بأن الطفلة التي قاما بعرضها للبيع نجلتهما وبحوزتهما (شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدي الطفلة) وأنهما قاما بذلك نظرًا لمرورهما بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالبشر.