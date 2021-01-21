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أخبار العالم

يوتيوب يكشف مصير قناة ترامب عقب مغادرة البيت الأبيض

الخميس 21/يناير/2021 - 06:12 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شريف سيد
أعلن موقع تبادل الفيديوهات، يوتيوب، تعليق عمل القناة الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمدة 7 ايام أخرى. 

وقال البيان الصادر عن الشركة: "نظرًا للمخاوف المتعلقة بأعمال عنف محتملة، فإن قناة دونالد ترامب لن تتمكن من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو بث مقاطع فيديو حية وذلك لمدة لا تقل عن سبعة أيام إضافية". 

وأضافت الشركة: "سيستمر إلى أجل غير مسمى تعطيل التعليقات أسفل مقاطع الفيديو المنشورة على القناة". 

وكانت المنصة قد قررت حظر حساب ترامب، عقب اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، بسبب خرقة لسياسات المحتوى على المنصة. 

وقررت غالبية مواقع التواصل الاجتماعي حظر حسابات ترامب عقب اقتحام الكونجرس الأمريكي، خوفا من نشر الفوضى في الولايات المتحدة. 

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