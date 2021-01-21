في ذكرى رحيل أشهر الحموات.. عدد زيجات ماري منيب وسر إشهار إسلامها

ونرصد فى التقرير التالى 10 معلومات عن الفنانة مارى منيب.

تعد أيقونة الضحك في السينما المصرية





ولدت في دمشق عام 1905 من أب سوري.





انتقلت إلى مصر في سن 6 أشهر، واستقرت في حي شبرا.





دخلت عالم السينما وعمرها 14 عامًا.





قدمت ما يزيد على 200 فيلم.





علقت في أذهان محبيها بدور الحماه القاسية.





تزوجت من الفنان فوزي منيب عام 1918 وانجبت منه ولدين.





تزوجت من المحامي عبد السلام فهمي زوج شقيقتها.





أشهرت إسلامها عام 1937,



