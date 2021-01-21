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فن

في ذكرى رحيل أشهر الحموات.. عدد زيجات ماري منيب وسر إشهار إسلامها

الخميس 21/يناير/2021 - 08:01 ص
مارى منيب
مارى منيب
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سعيد فراج
تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة مارى منيب اشهر حماة فى السينما المصرية والتى قدمت عديد من الاعمال التى تزل علامة فى تاريخ السينما. 

ونرصد فى التقرير التالى 10 معلومات عن الفنانة مارى منيب. 

تعد أيقونة الضحك في السينما المصرية

ولدت في دمشق عام 1905 من أب سوري.

انتقلت إلى مصر في سن 6 أشهر، واستقرت في حي شبرا.

دخلت عالم السينما وعمرها 14 عامًا.

قدمت ما يزيد على 200 فيلم.

علقت في أذهان محبيها بدور الحماه القاسية.

تزوجت من الفنان فوزي منيب عام 1918 وانجبت منه ولدين.

تزوجت من المحامي عبد السلام فهمي زوج شقيقتها.

أشهرت إسلامها عام 1937,

رحلت عن عمر ناهز الـ64 عام 1969.
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