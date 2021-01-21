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أول يوم بالبيت الأبيض.. بايدن يوقع 15 أمرا تنفيذيا.. يحذر موظفيه من عدم احترام الشعب.. وأول اتصال هاتفي للرئيس الأمريكي بزعيم أجنبي

الخميس 21/يناير/2021 - 09:00 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
*بايدن يوقع 15 أمرا تنفيذيا في البيت الأبيض 
*الرئيس الأمريكي يحذر الموظفين ويوجه دعوة للشعب 
*أول مكالمة لبايدن بزعيم أجنبي 

دخل الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى البيت الأبيض عقب انتهاء التنصيب، إلى جانب نائبته كامالا هاريس، ليبدأ الخطوات الأولى في حكمه، بالعديد من القرارات. 

حيث أعلن بايدن، 20 يناير يومًا وطنيًا للوحدة، وذلك بعد دخوله البيت الأبيض رفقة عائلته ونائبته، كامالا هاريس.

ودعا بايدن إلى تجاوز الخلافات والانقسامات، مؤكدًا أن أمريكا تواجه أزمات تتطلب إجراءات عاجلة، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

فيما وقع عدة أوامر رئاسية هامة، وذلك بعد لحظات قليلة من دخوله البيت الأبيض لأول مرة كرئيس للولايات المتحدة. 

ومن القرارات التي وقعها بايدن، العودة لاتفاق باريس للمناخ وإنهاء حظر السفر على بعض الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي أقره الرئيس السابق دونالد ترامب وأثار عاصفة غضب دوليه تجاهه. 

كما وقع بايدن أمرا تنفيذيا بتعليق العمل بقرار بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

فيما وقع أمرًا تنفيذيًا لإلزام موظفي الإدارات الفيدرالية بارتداء الكمامات، وذلك تنفيذًا لتعهده بمكافحة فيروس كورونا. 

ووقع أمرا تنفيذيا وقف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وذلك عقب استمرار البناء طوال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. 

ومن جانيه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية، واتفاقية باريس للمناخ. 

وفي أول كلمة له داخل البيت الأبيض، حذر بايدن من أنه سينهي خدمات أي شخص لا يعامل الأمريكيين باحترام. 

وأضاف خلال أول كلمة له من داخل البيت الأبيض: "سأتحمل مسئولية أي خطأ يمكن أن أرتكبه".

وقال في سياق آخر إن إدارته ستقوم بإنقاذ الاقتصاد ومواجهة كورونا، مضيفًا: "نواجه عنصرية غير مسبوقة، وبلادنا مرت بتحديات هائلة ولدينا مسئولية كبيرة".

وتابع إن إدارته ستقوم بإنقاذ الاقتصاد ومواجهة كورونا. 

وأضاف: "سندعم حرية الإعلام والصحافة، وقد ترشحت من أجل استعادة القيم الأمريكية واحترام تعهداتنا".

وتابع: " نواجه عنصرية غير مسبوقة، وبلادنا مرت بتحديات هائلة ولدينا مسئولية كبيرة".

واستطرد: "لدينا فرصة لتغيير الأمور في الولايات المتحدة، و سأعمل على تغيير الوضع الراهن".

كما كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بيسكي، اليوم الخميس، عن أول مكالمة سيجريها جو بايدن، الرئيس الأمريكي الجديد مع رئيس وزراء دولة أخرى. 

وذكرت بيسكي أن أول مكالمة هاتفية سيجريها بايدن، عقب التنصيب، ستكون مع رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، وذلك يوم الجمعة.

وفي ختام اليوم الحافل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن الديمقراطية تشهد في الوقت الراهن انتصارًا كبيرًا. 

وأضاف بايدن خلال احتفالية "الاحتفاء بأمريكا"، من أمام النصب التذكاري لإبراهام لينكون: "الوحدة هي مفتاح حل الأزمة التي نعيشها الآن".

وتابع: "نعيش الآن أحد أحلك الأزمات في تاريخ الولايات المتحدة، وسنحارب هذه الأزمة وقادرون على تجاوزها".

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