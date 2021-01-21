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فن

علي الدراجة النارية.. تامر هجرس يبهر متابعيه بأحدث ظهور له

الخميس 21/يناير/2021 - 08:05 ص
تامر هجرس
تامر هجرس
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ندى فكري
نشر تامر هجرس صورة جديدة له عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر تامر و هو يقوم بقيادة الدراجة النارية، ما أثار إعجاب متابعيه عبر إنستجرام.


و علق تامر هجرس علي الصورة قائلا: "جولة قصيرة في الشارع للحصول على أشعة الشمس".


يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك في دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.


وينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".
علي الدراجة النارية.. تامر هجرس يبهر متابعيه بأحدث ظهور له
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