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اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 21 يناير 2021

الخميس 21/يناير/2021 - 08:10 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس 21 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .

استقر سعر صرف الدولار بختام اليوم 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع مقارنة بتعاملات نهاية الاسبوع .

أسعار العملات الأجنبية بختام اليوم
سجل سعر اليورو 18.85 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع منخفضا قرشين مقارنة بنهاية الاسبوع الماضى .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.51 جنيه للشراء و 21.51 جنيه للبيع بارتفاع قرشين .

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وسجل الفرنك السويسري 17.50 جنيه للشراء و 17.71 جنيه للبيع بتراجع قرشا .

واستقرت كورنا سويدية 1.85 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية بختام الاحد

سجل الين اليابانى نحو 15.02 جنيه للشراء و 15.15 جنيه للبيع بزيادة قرشين.

وبلغ اليوان الصينى  2.40 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.
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