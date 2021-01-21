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فن

رزان المغربي تعبر عن حبها لموسم الصيف أكثر من الشتاء.. شاهد

الخميس 21/يناير/2021 - 08:11 ص
رزان المغربي
رزان المغربي
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ندى فكري
نشرت الفنانة رزان المغربي صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وعلّقت رزان علي الصورة قائلة: " أنا شخص صيفي ... أحب أشعة الشمس ... ما هو موسمكوا المفضل ؟".

وتشارك رزان المغربي في بطولة فيلم صابر وراضي بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، حيث تجسد دور جديد لم تقدمه عليها وبعيد عن شخصيتها الحقيقية، كما أن الدور يبتعد عن أدوار الشر التي قدمتها من قبل.

فيلم «صابر وراضي» تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، وكشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفةً أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.

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