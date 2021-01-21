أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك ماسنجر أشد خطورة من واتس آب.. طبيب يحذر من خطورة استخدام السماعات اللاسلكية

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
قدمت شركة سامسونج Samsung، أحدث وأرخص هواتفها بتقنية الجيل الخامس 5G إلى المملكة المتحدة، حيث سيتوفر هاتف Galaxy A32 5G خلال الشهر القادم، وبالإضافة إلى ذلك سيتم أيضًا إطلاق إصدارين آخرين بشبكات الجيل الرابع 4G، من سلسلة A.
مع احتدام الجدل حول سياسة الخصوصية المحدثة لتطبيق واتساب WhatsApp، والتي ستتيح لتطبيق المراسلة مشاركة بيانات مستخدميه على موقع "فيسبوك"، يغفل مئات الملايين من المستخدمين عن أن تطبيق التراسل الآخر لعملاقة التواصل المعروف باسم فيسبوك ماسنجر أشد خطورة من "واتساب" الذي يجب على المستخدمين القلق بشأنه أكثر.
أطلقت شركة فيفو خمس هواتف ذكية ضمن سلسلة Y20، وهي كالآتي: Y20 و Y20i و Y20s و Y20A و (Y20 (2021، واليوم تضيف الشركة الصينية جهازا سادسا لتشكيلة الفئة المتوسطة يطلق عليه اسم vivo Y20G.
كشف الدكتور ادم محمد أدم استشاري الانف والاذن والحنجرة، تأثير سماعات الأذن اللاسلكية للهواتف على البشر ، قائلا:" لها مخاطر عديدة على صحة الإنسان".
أخرت شركة واتساب WhatsApp، تنفيذ سياسة الخصوصية المحدثة المثيرة للجدال خلال الأسبوعيين الماضيين، وفي أسواء الأحوال سيتم تنفيذ هذه الشروط والأحكام عاجلا أم آجلا، حيث يمكن أن تعتبر المهلة الجديدة بمثابة استراحة مؤقتة لشركة فيسبوك المالكة للخدمة لاتاحة الفرصة للمستخدمين كيف ستتعامل الشركة من بياناتهم في المستقبل.
تخطت خدمة نيتفليكس Netflix، حاجز 203,6 مليون مشترك حول العالم، بعد أن حققت المنصة نموا مذهلا خلال النصف الأول من العام الماضي 2020.
يبدو أن حلم عشاق آيفون الهاتف الذكي الأكثر انتشارًا فى العالم سيتحقق قريبًا، بعدما كشفت تقارير تقنية عن بدء آبل فى العمل على تصنيع هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي لأول مرة فى تاريخها، بعدما قدمت عدة علامات تجارية شهيرة الفكرة قبلها، على رأسها سامسونج الكورية الجنوبية.
ما هي كلمة سر الواى فاي؟، لطالما سمعنا هذه الجملة و رددناها كثيرًا ىف أماكن عدة، إلا أن مستخدمي نظام أندرويد الأكثر إنتشارًا فى العالم على موعد مع ميزة جديدة، ستجعلهم يحصلون على "باسورد" الواى فاي بكل سهولة عبر هذا التحديث الجديد.