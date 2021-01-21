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اقتصاد

وول ستريت تنهي الجلسة على ارتفاعات قياسية بعد تنصيب جو بايدن رئيسًا لأمريكا

الخميس 21/يناير/2021 - 08:31 ص
صدى البلد
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وكالات

أغلقت الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة مع تنصيب جو بايدن ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، في حين أوقدت نتائج قوية من نتفلكس شرارة موجة صعود للشركات المستفيدة من لزوم المنازل.

وصعدت أسهم نتفلكس، أكبر خدمة لبث المحتوى الترفيهي عبر الإنترنت في العالم، بعد أن قالت الشركة إنها لم تعد بحاجة إلى اقتراض مليارات الدولارات لتمويل إنتاج مسلسلاتها التلفزيونية وأفلامها.

وقال روي مايفيلد، محلل إستراتيجية الاستثمار لدى بيرد في ميلواكي بولاية ويسكونسن، "إنه يوم من الأداء المتفوق لشركات التكنولوجيا وهو أمر نادر خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة."

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 257.86 نقطة بما يعادل 0.83 بالمئة ليصل إلى 31188.38 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 52.94 نقطة أو 1.39 بالمئةمسجلا 3851.85 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 260.07 نقطة أو 1.97 بالمئة إلى 13457.25 نقطة.

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