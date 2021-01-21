فرح سعيد: بدء تسليم 820 وحدة سكنية بمنطقة أرض مطار إمبابة نهاية يناير

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت عن بدء تسليم 820 وحدة سكنية و41 عمارة فى المرحلة الأولى بمنطقة أرض مطار إمبابة، اعتبارًا من 31 يناير الجارى للفائزين.





وأضافت "فرح" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم تسليم الوحدات يوم الأحد والأربعاء من كل أسبوع لمدة 12 أسبوعاً، موضحة أنه سيتم إرسال رسائل نصية للمخصص لهم استلامها طبقًا لجدول زمنى محدد.





وتابعت أن وزير الإسكان والمرافق المجتمعية العمرانية عقد اجتماعًا لمتابعة أعمال الرفع المساحى فى المرحلة الأولى لمدينة رأس الحكمة الجديدة فى مطروح، تمهيدا لتنفيذ مخططها التنموي.