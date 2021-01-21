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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 21 يناير 2021

الخميس 21/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الخميسات 21 -1-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث.


ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 2.25 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.


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ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 2.75 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 2.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 18 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.


وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4 جنيهات للكيلو، والبلدي بـ 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانج بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.


وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5 جنيه، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
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