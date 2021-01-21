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طقس اليوم.. انتهاء فرص سقوط الأمطار وظهور الشبورة.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 08:32 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21- 1- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد  وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع الانتهاء من فرص سقوط الأمطار وظهور الشبورة بصورة خفيفة على جميع المحافظات.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 10 والعظمى 19
الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18
مطروح الصغرى 10 والعظمى 17
دمياط الصغرى 11 والعظمى 18
بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18
السويس الصغرى 10 والعظمى 19
العريش الصغرى 9 والعظمى 17
الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19
رفح الصغرى 9 والعظمى 17
طابا الصغرى 12 والعظمى 17
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