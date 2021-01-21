أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 21 -1- 2021.









أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 1.5 جنيه

البصل 5.5 جنيه

البطاطس 1.75 جنيه

الفاصوليا 4 جنيهات

الكوسة 4 جنيهات

الباذنجان 3.5 جنيه

الثوم 27 جنيها





أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 4.5 جنيه

الجوافة 7 جنيهات

الفراولة 12 جنيهات

الرمان 6 جنيهًات



