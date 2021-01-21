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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 08:31 ص
سوق الخضار والفاكهة
سوق الخضار والفاكهة
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ياسمين القصاص
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 21 -1- 2021.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم 1.5 جنيه
البصل 5.5 جنيه
البطاطس 1.75 جنيه
الفاصوليا 4 جنيهات
الكوسة 4  جنيهات
الباذنجان 3.5 جنيه
الثوم 27 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 4.5 جنيه
الجوافة 7 جنيهات
الفراولة 12 جنيهات
الرمان  6  جنيهًات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.
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