للشد والتنحيف.. تمارين خاصة بمنطقة الأرداف.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم، الخميس، الفقرة الرياضية مع "فالنتينا"، من فندق "كليوباترا ريزورت" بشرم الشيخ، التي قدّمت خلالها تمارين رياضية صباحية لشد وتنحيف منطقة الارداف والحصول على جسم رياضي رشيق ومتناسق.
كان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، من أبرزها "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.