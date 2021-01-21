للشد والتنحيف.. تمارين خاصة بمنطقة الأرداف.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم، الخميس، الفقرة الرياضية مع "فالنتينا"، من فندق "كليوباترا ريزورت" بشرم الشيخ، التي قدّمت خلالها تمارين رياضية صباحية لشد وتنحيف منطقة الارداف والحصول على جسم رياضي رشيق ومتناسق.



