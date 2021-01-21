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الصحة تكشف عن محافظات مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 08:46 ص
الإعلامية هند النعسانى
الإعلامية هند النعسانى
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هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية هند النعسانى، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان قدمت البارحة عرضًا خلال اجتماع مجلس الوزراء،  حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضافت -خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"- أنه تمت دراسة الموقف الخاص للمبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي مصابي فيروس كورونا.

وأكدت أن وزيرة الصحة أكدت بالفعل بالبدء فى متابعة حالات العزل المنزلي بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لافتة إلى أن تنفيذ المبادرة لتشمل محافظات الشرقية والدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة.

وتابعت أنه جار فى الفترة الحالية دخول المبادرة باقى المحافظات تباعًا ضمنها لتقديم مختلف الخدمات الصحية لمصابي فيروس كورونا بالمنزل، داعية المواطنين بتوخي الحذر.
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