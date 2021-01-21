بالقشطة والعسل.. طريقة عمل سويت توست

يحتاج الأشخاص خلال الوقت الحالى إلى رفع المناعة لمحاربة الأمراض فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع الشيف زينب مصطفى لعمل سويت توست بطريقة مبتكرة ومفضلة ومحببة لدى الكثير وبالأخص الأطفال بجانب أنها مفيدة ومغذية للجميع، وتعتبر وجبة تساعد على رفع المناعة لمحاربة الأمراض.

مقادير سويت توست بالعسل والقشطة

10 شرائح توست

2 كوب عسل أبيض

1 ملعقة صغيرة فانيليا بيض

3 كوب لبن ملح

1 كوب قشطة

زيت غزير للقلى

التقديم

فستق مجروش

طريقة تحضير سويت توست بالعسل والقشطة

* يخلط اللبن مع العسل والبيض والفانيليا والملح

* يقلب التوست فى الخليط

* يقلى التوست فى الزيت

* يوضع على مناشف ورقية

* تزين بالفستق المجروش وتقدم

