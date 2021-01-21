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محافظات

محافظ الأقصر يبحث مشروعات حياة كريمة

الخميس 21/يناير/2021 - 08:59 ص
صدى البلد
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شمس يونس
عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعا بحضور الجهات التنفيذية  لمتابعة التنسيقات التي تجريها المحافظة مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لتخصيص عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث تم مناقشة اقتراح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتخصيص أرض أملاك دولة داخل زمام الوحدة  وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة خارج الزمام بمساحة (١١٧٠) فدانا بناحية قرية الدير شرق مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لإقامة محطة معالجة برك أكسدة وغابة شجرية.

ياتى ذلك تنفيذا لخطة الدولة والتكليف الصادر من رئيس الجمهورية لمبادرة حياه كريمة لـ١٠٠٠ قرية ضمن ٥٠ مركزا ، وفيما يخص محافظة الأقصر (٣٤) قرية لمركزى إسنا وأرمنت.

حيث وجه محافظ الأقصر بضرورة عمل معاينة لموقع بديل بمشاركة كل من الوحدة المحلية لقرية الدير وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة الأقصر والمكتب الاستشارى مصر للهندسة الصحية، وتبين من المعاينة الصلاحية الفنية لموقع محطة المعالجة.

جدير بالذكر بأن محطة المعالجة ستخدم (٦) قرى وتوابعهم (الكلابية -زرنيخ-الحلة -الدير-الحميدات-الهنادى) بتعداد سكان ١٠٠ ألف نسمة، وجارى أعمال الرفع المساحى والجساتبناءا على تعليمات وتكليفات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تمهيدا لإعداد التصميم النهائي للأعمال المطلوب تنفيذها وإسنادها للشركات المتخصصة فى التنفيذ، ولدفع عجلة التنمية.

كما أشار  العميد يحيى عبدالرشيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، إلي وجود  (٢) مكتب رفع مساحى هما مكتب الماسة كونسلت لـ(٥) قرى بمركز اسنا شرق النيل (الكلابية-زرنيخ -الدير-الحميدات ،-الهنادى) ومكتب الكيان ل (١٠) قرى بمركز إسنا غرب النيل (الترعة -كومير-جزيرة راجح-العضايمة-المساوية- القرايا-توماس ١-توماس٢-وابورات المطاعنة ).

وتابع "عبد الرشيد" أن التكلفة التقديرية لهذه القرى تصل إلى ١,٢مليار جنيه سيتم تنفيذها على مدار ٣ سنوات متتالية.
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