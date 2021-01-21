محافظ الأقصر يبحث مشروعات حياة كريمة

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اجتماعا بحضور الجهات التنفيذية لمتابعة التنسيقات التي تجريها المحافظة مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لتخصيص عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث تم مناقشة اقتراح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتخصيص أرض أملاك دولة داخل زمام الوحدة وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة خارج الزمام بمساحة (١١٧٠) فدانا بناحية قرية الدير شرق مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لإقامة محطة معالجة برك أكسدة وغابة شجرية.
ياتى ذلك تنفيذا لخطة الدولة والتكليف الصادر من رئيس الجمهورية لمبادرة حياه كريمة لـ١٠٠٠ قرية ضمن ٥٠ مركزا ، وفيما يخص محافظة الأقصر (٣٤) قرية لمركزى إسنا وأرمنت.
حيث وجه محافظ الأقصر بضرورة عمل معاينة لموقع بديل بمشاركة كل من الوحدة المحلية لقرية الدير وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والجهاز التنفيذى لمشروعات محافظة الأقصر والمكتب الاستشارى مصر للهندسة الصحية، وتبين من المعاينة الصلاحية الفنية لموقع محطة المعالجة.
جدير بالذكر بأن محطة المعالجة ستخدم (٦) قرى وتوابعهم (الكلابية -زرنيخ-الحلة -الدير-الحميدات-الهنادى) بتعداد سكان ١٠٠ ألف نسمة، وجارى أعمال الرفع المساحى والجساتبناءا على تعليمات وتكليفات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تمهيدا لإعداد التصميم النهائي للأعمال المطلوب تنفيذها وإسنادها للشركات المتخصصة فى التنفيذ، ولدفع عجلة التنمية.
كما أشار العميد يحيى عبدالرشيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي، إلي وجود (٢) مكتب رفع مساحى هما مكتب الماسة كونسلت لـ(٥) قرى بمركز اسنا شرق النيل (الكلابية-زرنيخ -الدير-الحميدات ،-الهنادى) ومكتب الكيان ل (١٠) قرى بمركز إسنا غرب النيل (الترعة -كومير-جزيرة راجح-العضايمة-المساوية- القرايا-توماس ١-توماس٢-وابورات المطاعنة ).
وتابع "عبد الرشيد" أن التكلفة التقديرية لهذه القرى تصل إلى ١,٢مليار جنيه سيتم تنفيذها على مدار ٣ سنوات متتالية.