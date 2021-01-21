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فن

فيلم Wonder Woman 1984 يحقق أعلى افتتاحية خلال أزمة وباء كورونا

الخميس 21/يناير/2021 - 11:01 ص
فيلم Wonder Woman
فيلم Wonder Woman 1984
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شروق ابراهيم

تمكن فيلم  Wonder Woman 1984 من تحقيق أعلى افتتاحية من حيث الايرادات خلال أزمة وباء فيروس كورونا، حيث حصد في الايام الاولى من عرضه 16 مليون و 700 ألف دولار أمريكي. 

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية 35 مليون دولار أمريكي، أما في باقي أنحاء العالم حقق wonder woman 105 مليون دولار، بحسب موقع  box office mojo. 

وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالأخص عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.

وردت الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت، على الانتقادات التي وجهت لها من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي بشأن اختيارها لتمثيل دور الملكة الفرعونية كليوباترا. 

وقالت «جادوت» في مقابلة مع «بي بي سي عربي» إنها لا تقوم بمسح التاريخ المصري من خلال تمثيل كليوباترا في الفيلم القادم، حيث أن الملكة من نسل بطليموس الأول سوتر، وهو جنرال يوناني مقدوني.

وأضافت الممثلة الإسرائيلية في الفيديو: «إذا كنت تريد أن تكون صادقًا مع الحقائق، فإن كليوباترا كانت مقدونية، وكنا نبحث عن ممثلة مقدونية تناسب كليوباترا، فلم نجد؛ لذا كنت متحمسًا جدًا لأداء دور هذه الملكة». 
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