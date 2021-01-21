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الرئيس السيسي يوجه بتحقيق عامل جدارة الأداء لمشروع «مستقبل مصر».. يتصدر نشرة صباح البلد

الخميس 21/يناير/2021 - 09:00 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الخميس. 

الأهرام
الرئيس السيسي يوجه بتحقيق عامل جدارة الأداء والتنفيذ لمشروع "مستقبل مصر"

صدى البلد
أبوالعينين وكيل مجلس النواب يشارك فى إطلاق شعلة التجارة الأفريقية: الاتفاقية تمثل الأمل والحلم لأبناء القارة السمراء.. ومضر بمؤسساتها حريصة على دعم التعاون الأفريقي وتحقيق التكامل الاقتصادى

وكيل مجلس النواب يوجه التحية لفناني ومثقفي مصر.. أبو العينين: لدينا تراث حضارى نتيجة عملهم والمجلس سيكون له دور فى دعم القوى الناعمة واستغلال الطاقات الإبداعية

المصرى اليوم 
الحكومة توافق نهائياً على مشروع قانون الأحوال الشخصية 

اليوم السابع 
التعليم: ميزانيات صرف بدل المعلم تصل للمديريات من المالية خلال أيام 

الشروق 
مصر ترحب بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية فى إطار المسار الدستوري 

مصراوى 
اليوم.. البرلمان يناقش جهود وزارتى الشباب والرياضة وقطاع الأعمال
 
الوطن 
الإسكان: إصدار رخص البناء والمخالفات إلكترونيا خلال 6 أشهر 

الجمهورية 
الصحة تسجل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة 

اليوم السابع 
الأهلى يواجه المقاولون بحثا عن استعادة التوازن محليا 

الأخبار 
منتخب الفراعنة يكتسح الدب الروسي فى مونديال اليد 

روسيا اليوم 
بايدن يوقع 15 مرسوما فى أول يوم من ولايته 

الشرق الأوسط 
ميركل تتطلع إلى فصل جديد فى العلاقات مع الولايات المتحدة 

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