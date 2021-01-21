طريقة عمل فطيرة الحلزونية باللحمة المفرومة



تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل فطيرة الحلزونية باللحم المفرومة بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لتقديم الفطير.



مقادير فطيرة الحلازونة



* ربع كوب لبن بودرة

* 2 ملعقة كبيرة خميرة

* 2 ملعقة كبيرة سكر

* 2 كوب ماء دافئ

* نصف كوب زيت

* بصل

* نصف كيلو لحم مفروم أحمر

* فلفل أخضر

* 2 فص ثوم

* 2 ملعقة صغيرة كمون

* 2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

* 1 ملعقة صغيرة زعتر

* 2 طماطم

* 1 ملعقة كبيرة صلصة

* ربع كيلو جبن شيدر مبشور

* بيضة لدهن الوجه

* سمسم محمص للوجه



طريقة عمل الحلازونة

* تضاف الطماطم والفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود والتوابل

* تضاف صلصة الطماطم

* يخلط 2 كوب دقيق واللبن البودرة والخميرة والسكر والماء والملح

* يترك الخليط لمدة 10 دقائق

* يضاف 3 كوب دقيق والزيت ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تفرد العجينة وتقطع شرائح وسط

* تحشى العجينة بخليط اللحمة المفرومة

* تلف العجينة المحشية حول نفسها فى شكل حلزونى

* يدهن الوجه بالبيض المخفوق ويرش بالسمسم

* توضع فى الفرن حتى تمام النضج .