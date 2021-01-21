طريقة عمل فطيرة الحلزونية باللحمة المفرومة

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل فطيرة الحلزونية باللحم المفرومة بمذاق لا يقاوم وشكل جديد لتقديم الفطير.
مقادير فطيرة الحلازونة
* ربع كوب لبن بودرة
* 2 ملعقة كبيرة خميرة
* 2 ملعقة كبيرة سكر
* 2 كوب ماء دافئ
* نصف كوب زيت
* بصل
* نصف كيلو لحم مفروم أحمر
* فلفل أخضر
* 2 فص ثوم
* 2 ملعقة صغيرة كمون
* 2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
* 1 ملعقة صغيرة زعتر
* 2 طماطم
* 1 ملعقة كبيرة صلصة
* ربع كيلو جبن شيدر مبشور
* بيضة لدهن الوجه
* سمسم محمص للوجه
طريقة عمل الحلازونة
* تضاف الطماطم والفلفل الرومي والملح والفلفل الأسود والتوابل
* تضاف صلصة الطماطم
* يخلط 2 كوب دقيق واللبن البودرة والخميرة والسكر والماء والملح
* يترك الخليط لمدة 10 دقائق
* يضاف 3 كوب دقيق والزيت ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد العجينة وتقطع شرائح وسط
* تحشى العجينة بخليط اللحمة المفرومة
* تلف العجينة المحشية حول نفسها فى شكل حلزونى
* يدهن الوجه بالبيض المخفوق ويرش بالسمسم
* توضع فى الفرن حتى تمام النضج .