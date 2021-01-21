ننشر خطوات تسجيل الممولين في منظومة الفاتورة الإلكترونية بالضرائب

قال عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة بمصلحة الضرائب إن خطوات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتضمن التسجيل في المنظومة والتكامل مع المنظومة والتوقيع الإلكتروني ونظام الأكواد الموحد وإجراء الاختبارات على المنظومه.





كما استعرض عادل محجوب خطوات إنشاء ملف تعريفي للممول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية خلال الندوة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة المهندس ابراهيم العربى بالتعاون مع مصلحة الضرائب.









وأوضح أن المنظومة عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية مؤكدًا أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا .

وتابع عادل محجوب قائلا إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات كما تضمن أيضًا إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

وأشار الى أن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل في القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها وتعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة

واكد ان الفاتوره الالكترونيه مرت بالعديد من المراحل لتستقر أخيرًا على موعد انطلاق الفاتورة الإلكترونية وتطبيقها على كبار الممولين اعتبارًا من 15 فبراير المقبل طبقًا للقرار 518 لسنة 2020 الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بإلزام 347 شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية -كمرحلة ثانية- لكل ما تقوم ببيعه أو تؤديه من خدمات وهذا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تضم 134 شركة وذلك تمهيدًا لإلغاء التعامل الورقي ولتوفير الوقت ولبيانات أكثر دقة.

وبعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزامًا على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا للمادة35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني طبقًا للمادة ٣٧ من نفس القانون.

وأضاف أن الخطوة الأولى من إنشاء الملف أن يقوم ممثل الممول (مدير النظام) بإرسال طلب التسجيل على الإيميل الخاص بالمصلحة ( [email protected] ) مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وصورة البطاقة الضريبية وصورة شهادة التسجيل في القيمة المضافة.

كما تتضمن المرفقات صورة خطاب تفويض من الشركة لممثل الممول موضحًا به بيانات الشركة (رقم التسجيل - عنوان الشركة - الإيميل الخاص بالشركة - رقم تليفون الشركة)، وبيانات الممثل أو المفوض / admin (الاسم بالعربي والإنجليزي - رقم بطاقة الرقم القومي - الإيميل الخاص بالمفوض - رقم تليفون المفوض)

وأشار محجوب إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في أن تقوم المصلحة (الموظف المختص) بإخطار الممول أو وكيله بميعاد حضوره في حالة استيفاء المستندات بالكامل أما في حالة نقص المستندات يتم إخطاره بالإيميل لاستيفاء المستندات.

وذكر أن الخطوة الثالثة هي أن يتوجه الممول أو وكيله إلى مقر المصلحة ومعه كافة أصول المستندات وصور منها ويطلب إنشاء الملف الرقمي الخاص به.

وأوضح عادل محجوب أن الخطوة الرابعة لإنشاء ملف تعريفي للممول، هي أن يقوم الموظف المختص بالمصلحة بالاطلاع على أصول المستندات والحصول على صورة منها وإعلام الممول أو من يمثله بأنه سيتم إنشاء ملف رقمي له خلال 48 ساعة.

وقال إن الخطوة الخامسة هي إرسال دعوة للممول أو من يمثله على الإيميل للتسجيل على المنظومة بعد إنشاء ملف رقمي تعريفي للممول حيث يتم الدخول على المنظومة باستخدام البريد الإلكتروني.