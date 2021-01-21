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محافظات

تغريم 15 مواطناً لعدم ارتداء الكمامة بالأقصر

الخميس 21/يناير/2021 - 09:10 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شنّت رئاسة مركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، والمقدم خالد الغول مدير ادارة المرافق، حملة ليلية مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

 وأسفرت الحملة عن ضبط 15 فرداً بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50جنيهًا.

وللمرة الثانية تم فض فرح فى قاعة أفراح بدون ترخيص مخالفا قرار رئيس مجلس الوزراء وتم الغلق وتشميع قاعة الافراح لمدة أسبوع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحب القاعة.

 شارك فى الحملة نائب رئيس المدينة عبد المحسن ربيع، والنقيب أيمن شوشه من شرطة المرافق .

وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.
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