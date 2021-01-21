تغريم 15 مواطناً لعدم ارتداء الكمامة بالأقصر

شنّت رئاسة مركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، والمقدم خالد الغول مدير ادارة المرافق، حملة ليلية مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.





وأسفرت الحملة عن ضبط 15 فرداً بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50جنيهًا.





وللمرة الثانية تم فض فرح فى قاعة أفراح بدون ترخيص مخالفا قرار رئيس مجلس الوزراء وتم الغلق وتشميع قاعة الافراح لمدة أسبوع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحب القاعة.





شارك فى الحملة نائب رئيس المدينة عبد المحسن ربيع، والنقيب أيمن شوشه من شرطة المرافق .



