تغريم 15 مواطناً لعدم ارتداء الكمامة بالأقصر

شنّت رئاسة مركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، والمقدم خالد الغول مدير ادارة المرافق، حملة ليلية مكبرة لتحقيق الانضباط بالشارع والتأكيد من تطبيق الاجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت الحملة عن ضبط 15 فرداً بدون الكمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50جنيهًا.
وللمرة الثانية تم فض فرح فى قاعة أفراح بدون ترخيص مخالفا قرار رئيس مجلس الوزراء وتم الغلق وتشميع قاعة الافراح لمدة أسبوع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحب القاعة.
شارك فى الحملة نائب رئيس المدينة عبد المحسن ربيع، والنقيب أيمن شوشه من شرطة المرافق .
وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.