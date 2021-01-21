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أخبار العالم

بسبب المخالفات.. تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة

الخميس 21/يناير/2021 - 09:23 ص
دبي
دبي
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قسم الخارجي
قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أكثر من 200 مخالفة لعدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، وقامت بإغلاق حوالي 20 منشأة.

وأضاف المكتب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه ولضمان الصحة العامة والسلامة، "سيتم تعليق جميع التصاريح الترفيهية الصادرة عن دبي للسياحة، ونحن على تواصل مستمر مع السلطات الصحية".

وأعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن «دبي» حققت أدنى مدة انقطاع للكهرباء لكل مشترك على مستوى العالم في عام 2020 بمتوسط 1.66 دقيقة لكل مشترك سنويًا وأدني فاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بنسبة 3.2% وأدني فاقد في شبكات المياه بنسبة 5.36%.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في "قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة" التي نظمتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، والتي نقلتها وكالة أنباء الإمارات.

وأشاد الطاير بتنظيم شركة مصدر لقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة وقال: "لقد كان 2020 عامًا مليئًا بالتحديات على مستوى العالم ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل القيادة الرشيدة.. نجحت في تحويل التحديات إلى فرص ووضعت تعزيز التنمية المستدامة وتأمين إمدادات الطاقة ضمن أهم أولوياتها في سبيل تحقيق رؤية دولة الإمارات بأن تكون أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071.

وأضاف: أثمرت هذه الجهود في تحقيق دولة الإمارات نتائج عالمية المستوى في مشاريع تعزيز التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي من بينها صفقة تمويل ناجحة لمشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة في أبوظبي بقدرة إنتاجية ستصل إلى 2000 ميجاوات إضافة إلى محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة سويحان بقدرة 1,177 ميجاوات وغير ذلك من مشروعات رائدة".
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