ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بسبب كورونا.. البنك الدولي وصندوق النقد سيعقدان اجتماعات أبريل عبر الإنترنت

الخميس 21/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات

قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان مشترك إنهما اتفقا على عقد اجتماعات الربيع، المزمعة في الفترة من الخامس من أبريل إلى الحادي عشر منه، عبر الإنترنت بدلا من الاجتماعات المباشرة بسبب استمرار المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا.


اقرأ أيضا:


وفي العادة يشارك حوالي عشرة آلاف من المسئولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني من أرجاء العالم في اجتماعات المؤسستين التي تُعقد في منطقة مزدحمة في واشنطن، حيث توجد مقراتهما.



وسيكون هذا ثالث اجتماع نصف سنوي يُعقد عبر الإنترنت للمؤسستين بسبب الجائحة. 

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أطعمة غنية بفيتامين هـ يجب تناولها أثناء الحمل

رام تطرح الوحش هينيسي TRX اسرع بيك اب في العالم.. صور

فورد تطرح موستنج كهربائية بالكامل في هذا الموعد .. فيديو