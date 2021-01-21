بسبب كورونا.. البنك الدولي وصندوق النقد سيعقدان اجتماعات أبريل عبر الإنترنت

قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بيان مشترك إنهما اتفقا على عقد اجتماعات الربيع، المزمعة في الفترة من الخامس من أبريل إلى الحادي عشر منه، عبر الإنترنت بدلا من الاجتماعات المباشرة بسبب استمرار المخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا.





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