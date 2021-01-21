ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قلة الثقة الأبرز.. أثر عملية الختان على نفسية الفتيات.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 10:29 ص
ختان البنات
ختان البنات
Advertisements
ياسمين القصاص
قالت الدكتورة دينا الجابرى، أستاذ مساعد الطب النفسى بجامعة عين شمس، إنه يجب محاربة ختان الإناث بالوعى، منوهة إلى أن ظهور بعض التعليقات التى تنص على أن تلك العملية تساعد على حماية البنات من المعاصى تدل على عدم الوعى لدى الإنسان بالعديد من المفاهيم، ومنها عدم وعى الشخص معنى المعصية، محاربة المعصية، وفكرة الشرف والأخلاق بصورة مادية، وأيضا لم يكن لديهم وعى بالصدمة التى تأتى للأنثى التى تخضع لتلك العملية.


وأضافت أستاذ الطب النفسى، عبر "زوم" فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أنه يجب على الإعلام والمصادر الدينية نشر الوعى فى الفهم الصحيح وفهم الأخلاق، كما يجب على الجميع إدراك الأثر النفسى على المدي البعيد للبنات التى تتعرض لهذه الصدمة، كاشفة أن تلك العملية تعتبر بمثابة إيذاء للطفلة، كما أنها تشمل الأثر النفسى والجسدى.


وأشارت "الجابرى"، إلى أن تلك العملية تعمل على قلة الثقة لدى البنت، مما يؤدي إلى انعزالها عن ما حولها، كل تلك الأمور تؤدي إلى العند فى سلوكها، وذلك لعدم قدرتها على التعبير عن شعورها بالصدمة على المدى القصير، ولكن تشعر بالألم المستمر على المدى البعيد.


وأكدت أن الطفل يتعرض للعديد من أنواع العنف، منها الإيذاء الجسدي والجنسي والنفسي، لافتة إلى أن ذلك يظهر من خلال تدهور مستواه الدراسي، أو مظهره في المدرسة، وغير ذلك.


وعلقت أستاذ الطب النفسي، على قضية سيدة حامل في "مخدة" تتهم أطباء قوص بسرقة رضيعيها التوأم في قنا، قائلة إن هناك معطيات كثيرة لا بد من البحث عنها، وهذا يعتبر سلوكا غير سوي، متسائلة: "هل هذه السيدة بسبب عدم حملها تعرضت لمشاكل نفسية أو اكتئاب؟".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق حملة لمناهضة العنف والتنمر ضد المرأة بشمال سيناء

أضرار تكميم المعدة.. وأبرز مميزاتها وعيوبها

أستاذ طب نفسي تكشف أنواع العنف التي يتعرض لها الأطفال

ترشيحاتنا

في ذكرى عيد ميلاده.. عدد زيجات نجيب الريحاني وقصة حب عنيفة.. الديانة كانت عائقا في استمرارها

منتخب مصر لليد يكشف تفاصيل إصابة أحمد الأحمر وموقفه من خوض مباراة بيلاروسيا

من دبي إلى أمريكا.. خاتم خطوبة ابنة ترامب يخطف الأنظار وسعره خيالي.. تفاصيل وصور

حد أدنى للأجور وإلغاء الفصل التعسفي.. أبرز مواد مشروع قانون العمل الجديد

شوبير يفتح النار من جديد على اللجنة الثلاثية: قرار إيقاف الشناوي باطل من الأول

وكيل محمد إبراهيم عن مفاوضات الأهلي وبيراميدز: زملكاوي ابن زملكاوي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري