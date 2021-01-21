ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شتاء قارص.. تحذير من ظروف اللاجئين السوريين في عرسال اللبنانية

الخميس 21/يناير/2021 - 09:29 ص
هيومن رايتس ووتش
هيومن رايتس ووتش تحذر من ظروف اللاجئين السوريين في عرسال الل
Advertisements
قسم الخارجي
حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية من ظروف اللاجئين السوريين في بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا، مشيرة إلى أنهم ليس لديهم أماكن ملائمة لتأويهم خلال أشهر الشتاء القاسية.

وووفقا لـ "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، قالت ميشال رندهاوا، منسقة أولى لحقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش": "ما تزال ظروف عيش اللاجئين السوريين في عرسال الذين أرغموا على تفكيك ملاجئهم في 2019 قاسية، أوضاعهم بالإضافة إلى قيود الحركة للحد من تفشي فيروس كورونا، تهدد سلامتهم وحياتهم".

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن "أكثر من 15 ألف لاجئ سوري في عرسال يواجهون شتاءهم الثاني منذ صدور قرار في 2019 عن مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، الذي يترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية والمسؤول عن تطبيق استراتيجية الدفاع الوطني، بتفكيك البنى التي تأويهم.

وأضافت أن "هذا القرار أرغمهم اعلى العيش من دون سقف وعزل ملائمين، واضطرهم على تحمل ظروف الشتاء القاسية، بما فيها درجات حرارة دون الصفر وفيضانات”.

وقالت إن على "الحكومة اللبنانية والمنظمات والحكومات المانحة أن تضمن الحماية الكاملة لحق الجميع في مسكن ملائم، بما في ذلك تقديم دعم معزز لتأهيل منازل اللاجئين السوريين للشتاء لحماية الأسر الضعيفة من العوامل الجوية، ولتمكينها من العيش بأمان وكرامة".

ودعت المنظمة المانحين على "حث الحكومة اللبنانية على مراجعة سياساتها حول المواد المسموحة في المخيمات غير الرسمية والسماح بتوزيع مواد أكثر متانة لبناء الملاجئ".

وفي نهاية ديسمبر، أحرق بعض السكان اللبنانيين مخيما مجاورا للاجئين السوريين على خلفية شجار بين أسرة لبنانية وعاملين سوريين في المنية شمال طرابلس، ما أدّى إلى نزوح المئات منهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أيمن نصري: هيومان رايتس ووتش تتبنى أي شيء يمثل ورقة ضغط على مصر

هيومن رايتس تحذر من "تشرد وفقر" بسبب غلق مخيمات العراق وإعادة النازحين لأماكنهم

ادعاءات مغرضة .. اول رد من المغرب على تصريحات هيومن رايتس ووتش

سوريا تعلق على حرق مخيم اللاجئين في لبنان.. ونداء عاجل لنازحيها

ترشيحاتنا

معلش لـ حمزة نمرة تقترب من 4 ملايين مشاهدة

الجونة: والتر بواليا سيكون هداف الدوري مع النادي الأهلي

في ذكرى رحيل أشهر الحموات.. عدد زيجات ماري منيب وسر إشهار إسلامها

هذا العمل يجعل دعاءك مستجاب ويقضي الله به جميع حوائجك

لحظة مؤثرة.. سعودي يتلقى لقاح كورونا على يد ابنته الطبيبة "فيديو"

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري