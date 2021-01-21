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أخبار العالم

بسبب كورونا.. مسئول لبناني: لبنان تقع حاليًا في المستوى الأسوأ

الخميس 21/يناير/2021 - 09:45 ص
لبنان
لبنان
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أمينة الدسوقى

قال مدير عام مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض، إن توصية لجنة إجراءات فيروس كورونا أمس، الأربعاء، استندت بتمديد الإغلاق العام لأسبوعين إضافيين، إلى واقع أمرين رئيسيين أولهما تقييم الوضع الحالي لانتشار العدوى المجتمعية للوباء.


وتابع الأبيض، وفقا لما نشرته صحيفة "النهار"، أن الأمر الثاني يتمثل في تقييم القدرة الحالية للنظام الصحي على استيعاب المرضى والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والقادمة.


وأضاف مدير مستشفى رفيق الحريري أن "إحدى المؤشرات الرئيسية لانتشار الفيروس في المجتمع هي النسبة المئوية للفحوصات الإيجابية في اليوم. يشير تصاعد النسبة المئوية للفحوصات الإيجابية إلى انتشار أسوأ في المجتمع، وتُظهر الرسوم البيانية ادناه الزيادة الحادة لهذه النسبة خلال الأسابيع الماضية".


واستطرد: "تعد نسبة إشغال أسرة وحدة العناية مؤشرًا على قدرة النظام الصحي على الاستجابة للمتطلبات المتزايدة، على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسرة المستشفيات".


وأوضح أنه "وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية بشأن تقييم المرحلة الوبائية، يقع لبنان حاليًا في المستوى الرابع (وهو الأسوأ): وباء خارج عن السيطرة مع قدرة محدودة للنظام الصحي، مما يتطلب تدابير مكثفة لتجنب ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وبالتالي زيادة معدلات الاعتلال والوفيات بشكل كبير".


وقال الأبيض إنه "في الأسبوع الماضي، سجل لبنان أسوأ حصيلة وفيات اسبوعية منذ بداية الوباء، سيؤدي رفع أو تخفيف إجراءات الإغلاق في هذا الوقت بالتأكيد إلى انهيار النظام الصحي، مما يؤدي إلى المزيد من الوفيات، هذا قرار غير مقبول وغير أخلاقي، يجب علينا احتواء الانتشار".

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