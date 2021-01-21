على مساحة 80 فدانًا.. رئيس جهاز مدينة السادات يفتتح مشروع سوق الجملة

قام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بافتتاح مشروع سوق الجملة بالمدينة، وذلك بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة السادات، وعدد من مستثمرى المدينة والمسئولين، بهدف زيادة الخدمات وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

وقال المهندس علاء منيع، إن الافتتاح يعتبر إضافة للخدمات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة لتوفير السلع والخدمات بأقل الاسعار، مضيفا أن السوق تعتبر منفذا لتسويق منتجات مستثمرى الحزام الأخضر، والمناطق الصحراوية المجاورة للمدينة.

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وأشار رئيس الجهاز، إلى أن سوق الجملة تقع فى طريق منطقة التحدى، وتعتبر الأولى من نوعها فى محافظة المنوفية على مساحة 80 فدانًا، وتم تنفيذ المرحلة الأولى بعدد 87 محلًا بأنشطة مختلفة، وتم طرحها للمواطنين عن طريق البيع بالمزاد العلني في مواعيد متفرقة. ​



