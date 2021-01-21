490 مليون درهم.. تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم، الخميس، أكثر من 490 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 136 مبايعة بقيمة 248.73 مليون درهم منها 6 مبايعات للأراضي بقيمة 24.79 مليون درهم و 130 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 223.94 مليون درهم.





وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أمس الأربعاء، أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الثالثة تليها مبايعة بقيمة مليوني درهم في منطقة الحبية الثالثة.





وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة مليوني درهم وتلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.





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وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.





وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.









وسجلت الرهون قيمة قدرها 219.04 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 77.01 مليون درهم و 49 رهن فلل وشقق بقيمة 142.02 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 73 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 36 مليون درهم.





أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 22.66 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة المزهر الأولى بقيمة 4 ملايين درهم.