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اقتصاد

الذهب يربح في ظل ضعف الدولار بفعل توقعات التحفيز الأميركي

الخميس 21/يناير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب إذ تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية، الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.


وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها أول أمس الثلاثاء صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.


وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1,850 دولار للأونصة بحلول الساعة 0604 بتوقيت جرينتش. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1,850 دولارًا.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 25 دولارًا للأوقية. وزاد البلاتين 1.1% إلى 1,095 دولارًا وربح البلاديوم 0.6% إلى 2,367 دولارًا.


وتراجع الدولار أكثر عن أعلى مستوى في 4 أسابيع الذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بينما انخفضت معظم عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن دعت يلين إلى إلغاء تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات استحدثت في 2017.

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