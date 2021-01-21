ظلت عالقة لمدة يومين.. إنقاذ بومة من مكان غير متوقع بالمطبخ.. صور

عن طريق الصدفة البحتة اكتشف عدد من الأشخاص بومة عالقة لمدة يومين في مكان غير متوقع بأحد مطابخ فندق ببريطانيا.









ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية، سمع صاحب الفندق ضوضاء قادمة المطبخ، حيث كانت البومة عالقة في الشفاط المتسخ.











طلب صاحب الفندق من الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات إرسال فريق إنقاذ للمساهمة في إنقاذ البومة من الموت.









كانت المروحة لزجة ومغطاة بالدهن، مما جعل من الصعب تحرير الطائر لنفسه، ففي البداية كانت عالقة في الجزء العلوي من المروحة ثم أثناء محاولتها الخروج نزلت إلى القاع.











ولحسن الحظ، تمكن ضابط الإنقاذ من إزالة غطاء الشفاط بسهولة وتمكنوا من إخراجها، حيث كانت مصابة بالجفاف ومغطاة بدهن كثيف لذا احتاجت إلى حمام ساخن بعض الشيء.











أوضح صاحب الفندق: «سمعت ضوضاء قادمة من مروحة الشفاط، لكن لم أكن متأكدًا من وجود شيء، وعندما ذهبت إلى المطبخ رصدت بومة سمراء جالسة خلف المروحة مشدودة بإحكام بين شفراتها».











وأشار إلى أن الموظفين قاموا بغسل الشحوم بعناية من ريشها باستخدام سائل غسيل لضمان عدم ترك أي بقايا، ثم أدخلوا البومة في رعاية حرجة، وتنظيفها، وتجفيفها ثم وضعها تحت المراقبة حتي بدت تشعر بتحسن كبير.



