ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ظلت عالقة لمدة يومين.. إنقاذ بومة من مكان غير متوقع بالمطبخ.. صور

الخميس 21/يناير/2021 - 10:24 ص
إنقاذ بومة
إنقاذ بومة
Advertisements
يارا زكريا
عن طريق الصدفة البحتة اكتشف عدد من الأشخاص بومة عالقة لمدة يومين في مكان غير متوقع بأحد مطابخ فندق ببريطانيا.


ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية، سمع صاحب الفندق ضوضاء قادمة المطبخ، حيث كانت البومة عالقة في الشفاط المتسخ.


طلب صاحب الفندق من الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات إرسال فريق إنقاذ للمساهمة في إنقاذ البومة من الموت.


كانت المروحة لزجة ومغطاة بالدهن، مما جعل من الصعب تحرير الطائر لنفسه، ففي البداية كانت عالقة في الجزء العلوي من المروحة ثم أثناء محاولتها الخروج نزلت إلى القاع.


ولحسن الحظ، تمكن ضابط الإنقاذ من إزالة غطاء الشفاط بسهولة وتمكنوا من إخراجها، حيث كانت مصابة بالجفاف ومغطاة بدهن كثيف لذا احتاجت إلى حمام ساخن بعض الشيء.


أوضح صاحب الفندق: «سمعت ضوضاء قادمة من مروحة الشفاط، لكن لم أكن متأكدًا من وجود شيء، وعندما ذهبت إلى المطبخ رصدت بومة سمراء جالسة خلف المروحة مشدودة بإحكام بين شفراتها».


وأشار إلى أن الموظفين  قاموا بغسل الشحوم بعناية من ريشها باستخدام سائل غسيل لضمان عدم ترك أي بقايا، ثم أدخلوا البومة في رعاية حرجة، وتنظيفها، وتجفيفها ثم وضعها تحت المراقبة حتي بدت تشعر بتحسن كبير. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده الـ30.. شاب يلقى مصرعه بسبب مزحة ثقيلة من أصدقائه

13 حيلة تشعرك بالدفء في الشتاء

عالقة بين آلات حادة.. شاهد أغرب 20 عملية لإنقاذ الحيوانات في 2020

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي والقنوات الناقلة

لحظة مؤثرة.. سعودي يتلقى لقاح كورونا على يد ابنته الطبيبة "فيديو"

وظائف شاغرة في محافظة الجيزة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

في ذكرى رحيله.. سر حفظ فاروق نجيب للقرآن الكريم رغم ديانته المسيحية ونهايته المأساوية

في ذكرى عيد ميلاده.. عدد زيجات نجيب الريحاني وقصة حب عنيفة.. الديانة كانت عائقا في استمرارها

عودة إلى الوأد.. أب يُعرض طفلته إلى الخطر بعد إجراء عملية ختان لها بالمنزل في سوهاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري