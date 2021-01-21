أخبار السعودية اليوم: شراكة مع روسيا لتصنيع أنظمة الضخ الصناعي النفطية.. مكتب إقليمي للسياحة العالمية في الرياض.. والمملكة أكبر مورد نفط للصين في 2020

السعودية أكبر مورّد نفط للصين في 2020

مكتب إقليمي للسياحة العالمية في الرياض ينطلق منتصف العام الحالي

شراكة سعودية روسية لإطلاق مركز لتصنيع أنظمة الضخ الصناعي النفطية









وضعت شركة «سوافي بوريتس»، وهي ائتلاف مكون من مستثمرين سعوديين وروس، أمس الأربعاء، حجر الأساس لمقرها الرئيسي ومنشأة الإنتاج التي ستكون بمثابة مركز لتصنيع واختبار وخدمة أنظمة الضخ الصناعي النفطية، مطلقة بذلك حقبة جديدة من التعاون السعودي - الروسي في مجال الطاقة.





ويقع المقر الجديد في مجمع الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية من السعودية، حيث من المقرر أن يبدأ تشغيل المنشأة في عام 2022، ويقع على مساحة 21000 متر مربع، في حين يحتوي على خط تجميع حديث بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 500 مضخة كهربائية غاطسة، كما سيصل عدد الموظفين في المشروع 100 موظف يقومون بإجراء التجميع وإجراء الاختبارات المتقدمة والخدمات المرتبطة بها.





وخلال حفل التدشين، قال رامي التركي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «التركي القابضة»، «متحمسون للغاية للإعلان عن بدء أعمال البناء في مركز (سوافي بوريتس) للتصنيع والتوزيع والاختبار والخدمات في (سبارك)»، مضيفًا «ستوفر المنشأة التي تعد علامة بارزة لشركة (التركي الفرصة) لتوليد المزيد من القيمة محليًا، وتقديم فرص جديدة للشباب السعودي، والسماح بالمساهمة في المزيد من الإنتاج الموثوق والفعال للموارد الطبيعية في المملكة».





من ناحيته، أوضح سيف القحطاني، الرئيس والمدير التنفيذي لمجمع الملك سلمان للطاقة (سبارك)، أن المشروع مشترك مع شركة عالمية في تقنيات التنقيب والإنتاج شرعت هنا في «سبارك»، حيث سيتم تمكين المرافق التي سيتم تطويرها من خلال البنية التحتية ذات المستوى العالمي والخدمات اللوجيستية وخدمات الدعم، كما أن النظام البيئي للمجمع يجعل من السهل على المستثمرين والمستأجرين بدء أعمالهم بكفاءة.





من جانبه، أفاد السيد طلال البنعلي، المدير العام لشركة «سوافي بوريتس»، بأن «(سوافي بوريتس) تواصل النمو في المنطقة من خلال الجمع بين التكنولوجيا عالية الجودة والمستوى العالي من الخدمة»، مشيرًا إلى أن خط التجميع الحديث للمنشأة الجديدة في «سبارك» سيساعد على توطين القدرات وتقليل مهلة التسليم من أربعة أشهر إلى أسبوعين.





يذكر أن مدينة الملك سلمان للطاقة قد تمكنت من إنجاز 80 في المائة من أعمال المرحلة الأولى للمشروع، في حين أعلن في يوليو (تموز) الماضي عن التوقيع مع 15 شركة من كبرى شركات الطاقة على المستويين المحلي والعالمي للاستثمار في المدينة، كما يجري التوقيع مع 15 شركة أخرى.





وفي أبريل الماضي، افتتحت شركة «شلمبرجير» فعليًا المرحلة الأولى من مصنعها في «سبارك» باستثمار يبلغ 46 مليون دولار لإنتاج أحدث حلول الحفر والحفارات، في حين تواصل شركة «يوكوجاوا» جهودًا للانتهاء من المراحل الأخيرة لأعمال الإنشاءات الخاصة بمركز المعدات عالية التقنية، بينما قامت شركة تجهيز حقول النفط السعودية بإنشاء قاعدة حقول النفط والغاز.





ومن المتوقع أن يسهم المشروع، الذي بلغ حجم استثمارات مرحلته الأولى 6 مليارات ريال، بأكثر من 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2035، وذلك بعد الانتهاء من التطوير الكامل للمشروع.





في وقت دعت فيه السعودية إلى التعاون الدولي لاستئناف السياحة بأمان في الأمم المتحدة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة العالمية للسياحة أمس الأربعاء، تتأهب العاصمة السعودية الرياض لاحتضان المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، على أن يبدأ نشاطه بكامل طاقته في النصف الأول من العام الحالي 2021.





وجاء خلال الاجتماع التشديد على أهمية أن يعمل المجتمع الدولي لضمان التعافي الكامل للقطاع خاصة مع تسريع حملات اللقاحات عالميا، مشيرا إلى الجهود المبذولة للمساعدة في إنعاش القطاع من خلال توحيد البروتوكولات الدولية لرفع القيود المفروضة على حركة المسافرين، واستمرار التنسيق لدعم القطاع الخاص.





جاء ذلك في وقت تلعب فيه السعودية، دورا نشطا في المنظمة وهي عضو في مختلف الهيئات الحاكمة والفنية التابعة لمنظمة السياحة العالمية مثل لجنة أزمة السياحة العالمية، ولجنة التعلم الإلكتروني، ولجنة تطوير الكود الدولي لحماية السياح.





وقالت هيفاء الجديع، المشرف العام على التعاون الدولي بوزارة السياحة السعودية، على هامش الاجتماع: «تولي المملكة أهمية كبيرة للتعاون والشراكات مع المنظمات الدولية مثل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة... يسعدنا أن منظمة السياحة العالمية قادرة على الاعتراف بالمملكة في إطار أولويات وطموحات السياحة من خلال اختيار الرياض كمركز إقليمي لها».





وأضافت الجديع: «سيتم افتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط وسيعمل بكامل طاقته في النصف الأول من هذا العام»، مؤكدة أن مكتب منظمة السياحة العالمية سيلعب دورا أساسيا في بناء القطاع ليس فقط للمنطقة، ولكن أيضا للدول المجاورة في أفريقيا وآسيا.





من جانب آخر، تفوقت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، على روسيا لتحتفظ بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في 2020.





وظل طلب الصين على النفط قويا في العام الماضي رغم أن جائحة كوفيد - 19 قوضت الطلب على الوقود في بقية الأنحاء.





واشترت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، 10.85 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل زيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي.





ووفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغت شحنات النفط السعودية السنوية إلى الصين نحو 1.69 مليون برميل يوميا بزيادة 1.9 في المائة على أساس سنوي.





وجاءت روسيا في المركز الثاني بفارق طفيف بشحنات بلغت 83.57 مليون طن أو 1.67 مليون برميل يوميا بزيادة 7.6 في المائة على 2019 حسبما أظهرت البيانات.





وارتفعت واردات الصين من الولايات المتحدة إلى ثلاثة أمثالها في العام الماضي مقارنة بعام 2019، إذ كثفت الشركات مشترياتها بموجب اتفاق تجاري مع واشنطن.





وبلغت الواردات من الولايات المتحدة إجمالا 19.76 مليون طن في 2020 أو نحو 394 ألف برميل نفط يوميا. وفي ديسمبر (كانون الأول)، بلغت 3.6 مليون طن.





ولحقت السعودية بالركب كمورد منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ أجرت تخفيضات كبيرة في الأسعار لجذب العملاء، وبهذا تخطت روسيا التي كانت متصدرة لمعظم 2020 بفعل لوجيستيات أكثر مرونة وكونها أكثر قربا من الناحية الجغرافية لشركات التكرير الصينية.





وكبلت عقوبات أميركية قاسية صادرات النفط من إيران وفنزويلا حيث توقفت تقريبا وكان العراق المستفيد الرئيسي من ذلك، إذ زادت صادرات النفط العراقية إلى الصين 16.1 في المائة إلى 60.12 مليون طن في 2020 على أساس سنوي ليظل البلد ثالث أكبر مورد نفط إلى الصين.





وأظهرت بيانات رسمية أمس، أن صادرات السعودية من النفط الخام في نوفمبر الماضي، زادت إلى 6.354 مليون برميل يوميا من 6.159 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).





وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.





وتجاوزت أسعار النفط 56 دولارا للبرميل أمس، بدعم من توقعات باعتماد الإدارة الأمريكية الجديدة إنفاقا تحفيزيا ضخما بما يعزز الطلب، فضلا عن القيود التي تفرضها أوبك على الإنتاج وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.





وحثت المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أعضاء مجلس النواب يوم الثلاثاء على اتخاذ خطوة كبيرة فيما يتعلق بالإنفاق على تحفيز للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا. وقال محللون إن تراجع الدولار بعد هذه التصريحات ساهم في صعود النفط.