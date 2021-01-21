احذر.. تناول الطعام في مكتبك أثناء العمل

مع وجود العديد من المهام في قائمة المهام الخاصة بك من السهل افتراض أن تناول الطعام أثناء محاولة القيام بأي من هذه الأنشطة سيوفر لنا بضع دقائق إضافية.. لكن على العكس تماما قد يسبب نتائج عكسية ويجعلك تعمل بشكل أبطأ وأقل كفاءة بالاضافة إلى الاصابة ببعض المشكلات الصحية و أمراض القلب يقدمها موقع برايت سايد.









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1. يجعلك متوترة





عادة ما يعني تناول الغداء على مكتبك أنك تتناول وجبتك في نفس المكان الذي تعمل فيه لكنك تحتاج إلى بعض الوقت بعيدًا عن محطة العمل الخاصة بك . هذا وحده يمكن أن يساعدك على تجنب المشاكل الأكثر خطورة التي تنطوي على الإجهاد وحتى الإرهاق.





يمكن أن يساعدك أيضًا على منح عقلك استراحة صغيرة على التركيز بشكل أفضل وتحسين حالتك المزاجية حتى تتمكن من العودة إلى العمل بسعادة أكبر مع تعزيز الأداء.





2. قد يسبب مشاكل صحية





عادة ما يجلس موظفو المكاتب لفترة طويلة مع فرص قليلة للنهوض. عندما نختار تناول الطعام في مكاتبنا ، فإننا نطيل فترة الجلوس هذه ، مما قد يتسبب في سلسلة من المشكلات الصحية. هذا قد يزيد بشكل كبير من فرص الإصابة بأمراض القلب . كما أنه يقلل من تدفق الدم في الساقين ، مما قد يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة .





وبسبب انخفاض تدفق الدم في الساقين ، يمكن أيضًا أن تكون عرضة لخطر الإصابة بالدوالي . لذلك ، فإن تخصيص وقت للنهوض والتجول لبضع دقائق يمكن أن يساعد في صحتنا على المدى الطويل.





3. يجعلك تتواصل اجتماعيًا أقل ، مما يجعلك تشعر بالوحدة

من المهم تخصيص وقت للتواصل الاجتماعي في يومك ، حتى لو كان مجرد التقاط الهاتف والاتصال بصديق. وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يفيد نظام المناعة لدينا ووظيفة الأمعاء أيضًا. سواء كنت تعمل من المنزل أو في المكتب ، فنحن عادة لاترافقنا سوى شاشات الكمبيوتر الخاصة بنا خلال النهار.





هذا يمكن أن يكون منعزلًا اجتماعيًا وقد يكون له تأثير سلبي على صحتنا العامة ، وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية.





4. يقلل من إنتاجيتك





من المضلل التفكير في أن تناول الطعام على مكتب يمكن أن يساعد في توفير الوقت. بينما نعتقد أن تعدد المهام طريقة ممتازة للقيام بالأشياء بشكل أسرع ، إلا أنها في الواقع عكس ذلك تمامًا.









5. يمكن أن تجعلك تكتسب الوزن الزائد.





عندما نأكل ونشتت بسبب نشاط آخر ، فإننا نميل إلى تناول المزيد.

الأمر نفسه ينطبق على أولئك الذين يختارون تناول الغداء في مكاتبهم. لتجنب ذلك ، فإن الخيار الأفضل هو التركيز على الوجبة التي تتناولها في الوقت الحالي. ويعد استخدام هاتفك الذكي بمثابة إلهاء ، لذا من المهم أيضًا مقاومة الدافع لسحبه.



