ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تفاصيل مشروع محور دسوق كفر الشيخ.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 10:17 ص
رئيس مركز دسوق
رئيس مركز دسوق
Advertisements
ريهام فيكتور
قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن محور كفر الشيخ هو مشروع قومى ضخم جدا ويعد محور اهتمام القيادة السياسية.

وأضاف اللواء شعبان مبروك، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن هذا الطريق بدأ عام 2008 وتوقف لظروف الثورة وما بعدها.

وأشار رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى أننا بدأنا العمل به عام 2017 مرة أخرى، منوهًا إلى أن طريق كفر الشيخ دسوق عملاق وله ثلاث مراحل.

وتابع رئيس مركز ومدينة دسوق، أن المرحلة الأولى 10 كيلو بداية من كفر الشيخ بتكلفة مليار و26 مليون جنيه ، بها 9 أنفاق و12 كوبرى.

وأكد رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه تم ضخ مبلغ 300 مليون جنيه من القيادة السياسية للبدأ فى هذا العمل العملاق، موضحًا أنه تم الانتهاء من 9 أنفاق تماما فى العشرة كيلو الأولى، و50٪ من الكبارى تم الانتهاء منها حتى الآن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ: تطوير المجازر لنظام نصف آلي بـ تكلفة 184 مليون جنيه.. صور

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 99 ألفا و726 طلب تصالح حتى الآن

بتكلفة 24.5 مليون جنيه.. افتتاح 9 مساجد في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة ورفع مياه الأمطار.. صور

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من رصف محور سعد زغلول

محافظ كفر الشيخ يشدد على سرعة الانتهاء من محور سعد زغلول وتطوير صلاح سالم.. شاهد

ترشيحاتنا

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

شوبير يفتح النار من جديد على اللجنة الثلاثية: قرار إيقاف الشناوي باطل من الأول

شتاء قارص.. تحذير من ظروف اللاجئين السوريين في عرسال اللبنانية

في ذكرى عيد ميلاده.. عدد زيجات نجيب الريحاني وقصة حب عنيفة.. الديانة كانت عائقا في استمرارها

عودة إلى الوأد.. أب يُعرض طفلته إلى الخطر بعد إجراء عملية ختان لها بالمنزل في سوهاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري