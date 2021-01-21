تفاصيل مشروع محور دسوق كفر الشيخ.. فيديو

قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة دسوق، إن محور كفر الشيخ هو مشروع قومى ضخم جدا ويعد محور اهتمام القيادة السياسية.





وأضاف اللواء شعبان مبروك، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن هذا الطريق بدأ عام 2008 وتوقف لظروف الثورة وما بعدها.





وأشار رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى أننا بدأنا العمل به عام 2017 مرة أخرى، منوهًا إلى أن طريق كفر الشيخ دسوق عملاق وله ثلاث مراحل.





وتابع رئيس مركز ومدينة دسوق، أن المرحلة الأولى 10 كيلو بداية من كفر الشيخ بتكلفة مليار و26 مليون جنيه ، بها 9 أنفاق و12 كوبرى.



