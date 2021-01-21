رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة فى حوار لـ صدى البلد: والد طفلة الدقهلية هتك عرضها.. والاستغلال الجنسى والعنف الأسرى أخطر ما يواجه الأطفال

اهتمت بقضايا المرأة والطفل منذ سنوات، وعملت رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، ثم تولت رئاسة المجلس القومى للطفولة والأمومة خلفا للراحلة الدكتورة عزة العشماوى، وقامت بالعديد من المبادرات مثل إطلاق مبادرة قرية صديقة للطفل بدأتها بقرية شكشوك بالفيوم.









وكانت صاحبة شعار طفلة 2020 تعليم صحة تمكين واستطاع المجلس القومى فى رئاستها أن يقف بقوة حائلًا ضد أى عنف يوجه للأطفال، وحذرت من إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية، وقامت بحملات على السوشيال ميديا ترشد الأمهات والآباء لكيفية الرقابة على أطفالهم والتعامل معهم فى المراحل المختلفة، إنها الدكتورة سحر السنباطى التى كان لنا معها هذا الحوار...









فى البداية ما أهم القضايا التى تأتى للمجلس وتواجه الأطفال والأمهات فى مصر؟

يتلقى خط نجدة الطفل اتصالات، وبلاغات تشمل حالات تعرض الأطفال ذكورًا كانوا أو إناثًا للخطر، وقد يكون خطر الاستغلال الجنسي أو التجاري، أو العنف الأسري أو المدرسي، أو العنف في الشارع، أو بالعمل في حالات الطفل العامل، وكذلك حالات الإساءة للطفل وسوء معاملة الطفل، وتعريض أمنه وصحته وأخلاقه للخطر، ومنها حالات تندرج تحت الاتجار بالبشر مثل زواج الصفقة، أو الزواج الصيفي، وكذلك زواج الأطفال وختان الإناث، أو بيع الأطفال حديثي الولادة عبر الإنترنت، أو مخاطر تعرض الأطفال للهجرة غير الشرعية واحتياج الطفل للعودة الطوعية، بالإضافة إلى المشاكل التي تواجه الأمهات كالحضانة والرؤية والنفقة.











كيف يتعامل المجلس مع هذه القضايا؟

يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل على التدخل العاجل لحماية الأطفال وتقديم جميع أوجه الدعم اللازم لحين زوال الخطر وآثاره عنهم.









هل تتم متابعة الحالات التى يتم الفصل بها فى القضاء بعد ذلك عن طريق خط نجدة الطفل؟

يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لحماية الأطفال المعرضين للخطر لحين زوال الخطر وآثاره سواء تم الفصل بها قضائيا أم لا، فالفيصل هنا زوال الخطر وآثاره على الطفل، فالإدارة العامة لنجدة الطفل ملتزمة بتقديم جميع سبل الدعم النفسي، والمعنوي، والقانوني من خلال الإدارات الداعمة لها سواء على المستوى المركزي المتمثلة في "وحدة الدعم القانوني، مركز الخدمة النفسية، أو اللامركزي من خلال لجان حماية الطفل فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية ومن خلال الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات الأهلية الشريكة.











الإدمان الإلكترونى لماذا جعله المجلس من أولويات حملاته؟

حماية الأطفال وأمنهم وسلامتهم على الإنترنت أصبح ضرورة، خصوصًا مع الإجراءات اللي فرضتها جائحة كورونا وتزايد أعداد مستخدمي الإنترنت، واللي وصلوا لـ42 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر بينهم 12 مليونا في الفئة العمرية من 13 - 21 سنة، الأمر الذي دعا المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى إطلاق حملة تحت شعار "أماني دوت كوم" في أكتوبر الماضي من أجل حماية الأطفال من العنف عبر الإنترنت ومن مخاطر الألعاب الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع اليونيسف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.









ما أهداف حملة "أمانى دوت كوم"؟

هدفت المرحلة الأولى من الحملة إلى رفع مستوى الوعي بين الأطفال والآباء ومقدمي الرعاية بالإجراءات والتدابير الخاصة بحماية الأطفال والنشء من التهديدات الجديدة التي قد يواجهونها في عالم الإنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو الإساءة، فضلًا عن توفير وسائل للإبلاغ عن هذه الجرائم، والتي تتمثل في خط نجدة الطفل 16000.









ما أهم الرسائل التى قدمتها الحملة للآباء والأمهات؟

تم تقديم العديد من الرسائل من خلال الحملة تضمنت

- نصائح لمعالجة استخدام الأطفال للإنترنت والألعاب الإلكترونية

- نصائح للآباء والأمهات بأضرار بعض الألعاب التي تبث العنف

- المخاطر النفسية والبدنية لإدمان الألعاب الإلكترونية

- نصائح لتقليل إدمان الأطفال لتلك الألعاب

- نصائح خاصة بخصوصية الأطفال أثناء تواجدهم على الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي

- كيفية المتابعة والإشراف من الأهالي لاستخدام أطفالهم للإنترنت

- كيفية الإبلاغ وتقديم الدعم والمشورة من قبل آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة والمتمثلة في منظومة الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000









كيف تتعامل الأم مع الأبناء في هذه الحالة؟

على الأم ومقدمي الرعاية أن يجدوا بدائل أخرى للأطفال فلابد من استبدال العالم الإلكتروني بأنشطة أخرى بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي والتوازن في الأنشطة اليومية، ومتابعتهم وفتح موضوعات للمناقشة، وتشجيعهم على ممارسة الألعاب الرياضية والتشجيع على القراءة، ومن الضروري أن يكونوا قدوة لهم في التعامل مع التكنولوجيا، كما أن الإشراف على استخدام اطفالنا للألعاب مهم وضرورة البحث عن الألعاب هل هي مناسبة لسن الأطفال أم لا.











المجلس يتحرك سريعا فى حالات كثيرة، آخرهم طفلة الدقهلية التى جردها والدها من ملابسها وتركها فى الشارع.









ماذا يتم إذا تم تداول واقعة مثل ذلك على السوشيال ميديا؟

يستقبل المجلس القومي للطفولة والأمومة جميع البلاغات والوقائع الخاصة بانتهاكات الطفولة، فهناك وحدة للرصد والإعلام داخل الإدارة العامة لنجدة الطفل تعمل على رصد جميع الوقائع التي تشكل خطرا على الأطفال وتقوم بإحالتها لخط نجدة الطفل للتعامل معها فورا، و يعد خط نجدة الطفل 16000 آلية مجانية ومتاحة.











لتلقى اتصالات وبلاغات تعرض الأطفال لانتهاكات، لحماية فئة الأطفال المعرضين للخطر، وذلك بتوفير مظلة لحمايتهم فى جميع الظروف التى قد يتعرض فيها الطفل للخطر، وإعادة تأهيله للاندماج فى المجتمع من خلال نهج حقوقي للطفل، واستهدف إنشاء الخط في كونه وسيلة لرصد أوضاع الطفولة فى مصر، ووسيلة لجمع البيانات ووضع السياسات والتدخلات المتعلقة بالطفولة.









كيف رأيتِ واقعة طفلة الدقهلية وكيف تحرك المجلس؟

الواقعة تشكل تعريض الطفلة للخطر وتهديد حياتها وسلامتها وأمنها، كما تتضمن واقعة هتك عرض للطفلة بتجريدها من ملابسها بالطريق العام، طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، فضلا عن ما قد تشكله من جريمة شروع في قتل حال ثبوت قيامه بمحاولة إشعال النيران بها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، اللازمة بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أب يقوم بحمل طفلته الرضيعة ووضعها على الأرض بالطريق وتجريدها من ملابسها مهددًا بحرقها، موجهة على الفور بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام.



وفور رصد الواقعة بعد تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تم تسجيل البلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000، وبمتابعة الواقعة والتحري عنها تم التواصل مع والدة الطفلة لتقديم الدعم اللازم، والتي أفادت بأن الطفلة لم تبلغ العامين وأن والدها قام بهذا الفعل نتيجة لنشوب خلافات أسرية بينهما، وأنه ممتنع عن قيد الطفلة بسجلات المواليد واستخراج أواق ثبوتية لها.





وتم إبلاغ وحدة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية لتقديم الدعم اللازم للطفلة ووالدتها، حيث تباشر اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية واللجنة الفرعية بمركز ومدينة طلخا تقديم جميع سبل الدعم للطفلة وتقديم تقريرها إلى النيابة العامة بشأن حالة الطفلة، وبعد إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، تمت إحالة الواقعة على الفور إلى نيابة استئناف المنصورة، حيث تباشر نيابة طلخا الجزئية تحقيقاتها في الواقعة.

فى النهاية بماذا تنصحين المواطنين فى حال تعرضهم أو رؤيتهم لمثل هذه الجرائم؟ أناشد المواطنين التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة حال العلم بتعريض أي طفل للخطر من خلال آلياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000، والذي يعمل على مدار 24 ساعة ومن خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك التزام إنساني في المقام الأول، والتزام قانوني أيضا طبقا للمادة 98 من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008، وأطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذا الفيديو ووقف بثه حرصا على حقوق وكرامة الطفلة.







